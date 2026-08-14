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Urlaub abgebrochen

Peter Maffay muss mit Familie vor Waldbrand fliehen

Ein Mann spielt E-Gitarre und singt auf einer Bühne bei einem Live-Konzert.
© Getty Images
Rockstar Peter Maffay hat seinen Familienurlaub in Kanada wegen der verheerenden Waldbrände im Westen des Landes abgebrochen.
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"Wir hatten eine tolle Zeit, aber Urlaub zu machen, wo Menschen ihre Existenz verlieren, war keine Option", schrieb Maffays Frau Hendrikje Balsmeyer am Freitag auf Instagram unter Fotos von ihrer Familie, Seen und einem Wohnmobil. "Wegen außer Kontrolle geratener Waldbrände hat British Columbia den Notstand ausgerufen."

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"Wir fliegen mit unterschiedlichen Gefühlen nach Hause. Und wünschen uns für alle Betroffenen (auch in Europa und überall) schnelle Besserung und endlich Regen", schrieb die 39-Jährige. Mit Maffay hat sie eine Tochter.

Die kanadische Provinz British Columbia ist vor allem für ihre spektakuläre Natur bekannt: Pazifikküste, hohe Berge, riesige Wälder, Seen und Inseln. In der Provinz - mehr als doppelt so groß wie Deutschland - wüten laut der örtlichen Waldbrandbehörde derzeit 112 Brände, von denen 47 außer Kontrolle sind. Dutzende Regionen wurden bisher evakuiert.

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