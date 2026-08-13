Bill Kaulitz: Nach Gesundheits-Schock nun Detox!

Nach Wochen im absoluten Scheinwerferlicht zieht Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz (36) die Reißleine. Statt Champagner und Glamour heißt es für den Musiker jetzt Disziplin und Schweiß: Auf Instagram zeigt sich der 36-Jährige völlig ungeschminkt beim Auftakt seiner körperlichen Entgiftungskur – und liefert seinen Anhängern gewohnt ehrliche Einblicke.

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„And now off to my detox” (zu Deutsch: „Und jetzt geht’s los mit meiner Entgiftungskur”), kündigte der Sänger in seinen Instagram-Stories an. Auf den ersten Bildern präsentierte er sich noch gewohnt nachdenklich im Auto – mit weißem Shirt und weißem Cappy. Doch die darauffolgenden Sequenzen machten schnell klar, dass es sich diesmal um harte Arbeit handelt.

Nassgeschwitzt nach erstem Workout

Mit dunklen Schweißflecken auf dem Shirt, schwer atmend und die Haare unter einer blauen Kappe nach hinten gebunden, meldete er sich nach der ersten Einheit zurück: "detox started. here we go. first work out done" (dt. „Die Entgiftungskur hat begonnen. Los geht’s. Das erste Training ist geschafft.“)

Bill Kaulitz © Instagram

Was genau auf dem straffen Trainingsplan steht, behält der Sänger für sich. Fest steht jedoch: Nach den anstrengenden Wochen fordert Bill seinem Körper einiges ab.

Erst Rom-Trip mit Mama, dann Gesundheitsprogramm

Ehe der Schweiß floß, verbrachte Bill Kaulitz entspannte Tage. Anfang August meldete er sich mit einem Selfie vor dem Trevi-Brunnen in Rom an der Seite seiner Mutter. Die Reise war Teil einer wohlverdienten Pause: Im gemeinsamen Podcast Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood hatten Bill und Zwillingsbruder Tom kurz zuvor eine zweiwöchige Sommerpause angekündigt, um nach der "Dauersendung" der letzten Monate durchzuatmen.

Die Kaulitz-Brüder zuletzt dauerpräsent:

TV & Streaming: Die 3. Staffel ihrer Netflix-Doku Kaulitz & Kaulitz, die angekündigte Rückkehr von Wetten, dass..? und Toms Experten-Job bei MagentaTV.

Musik: Die Veröffentlichung der neuen Tokio-Hotel-Single Without You und die Fertigstellung des neuen Albums.

Diesmal geht es wirklich um den Körper

Dass Bill den Begriff "Detox" nutzt, erinnert Fans schmunzelnd an die Doku-Serie: Dort verordnete er sich einst einen "Penis-Detox" von Männern, den Tom treffend auf "vielleicht zwei Stunden" schätzte. Diesmal meint es der Sänger jedoch ernst mit seiner physischen Fitness – ganz nach Toms Vorlage beim gemeinsamen Gesundheitscheck: „Bill hat keine Balance. Der Kopf ist in Ordnung, nun muss der Körper nachziehen.“ Das erste Workout ist immerhin erfolgreich absolviert.