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Matthias Reim: 35.000-Euro-Schock nach Ehe-Aus

Ein älterer Mann im weißen Anzug singt live auf einer Bühne mit blauem Licht im Hintergrund.
© Redferns
Ausgerechnet seine damalige Liebes-Affäre schlägt Schlagerstar Matthias Reim Jahre später teuer zu Buche. Weil er nach der Trennung von seiner Ex-Frau einen bürokratischen Fehler beging, forderte das Finanzamt eine saftige Fünfstellige Summe von dem "Verdammt, ich lieb‘ dich"-Sänger.
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Das Drama nahm bereits im Jahr 2013 seinen Lauf. Damals lernte Matthias Reim seine heutige Ehefrau Christin Stark (36) kennen – war zu diesem Zeitpunkt jedoch noch in dritter Ehe mit Ex-Frau Sarah (46) verheiratet. Als die heimliche Affäre durch ein Paparazzi-Foto an die Öffentlichkeit geriet, folgte das Ehe-Aus: Sarah zog aus der gemeinsamen Villa aus und Christin zog ein. Die offizielle Scheidung von Sarah folgte allerdings erst vier Jahre später, im Jahr 2017.

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35.000 Euro Nachforderung: Das Finanzamt las mit

Acht Jahre nach der Trennung erreichte den 68-jährigen Musiker dann die böse Überraschung im Briefkasten. Das Finanzamt forderte eine Steuernachzahlung von satten 35.000 Euro. Der skurrile Grund: Die Finanzbehörde nahm ausgerechnet den Zeitungsbericht über das Liebes-Aus als Beweis dafür, dass das Ehepaar seit 2013 dauerhaft getrennt lebte.

"Man forderte mich auf, für mehrere Jahre Steuern nachzuzahlen [...]. Ich hätte mich wieder in der Single-Steuerklasse 1 befunden und nicht mehr in der niedrigeren für Verheiratete. Und das, obwohl Sarah und ich erst 2017 geschieden wurden", gesteht Reim schockiert. Eine rechtliche Prüfung bestätigte dies: Bei einer dauerhaften Trennung wechselt die Steuerklasse bereits im Folgejahr auf die teurere Steuerklasse 1 – unabhängig davon, wann die Scheidung auf dem Papier erfolgt.

Unwissenheit schützt vor Nachzahlung nicht

Der Sänger hatte es schlicht versäumt, dem Finanzamt das Getrenntleben offiziell zu melden. Da er über Jahre hinweg fälschlicherweise in der günstigeren Steuerklasse für Verheiratete verblieb, blieb ihm am Ende keine Wahl: Der Schlagerstar musste die Summe zähneknirschend an das Finanzamt überweisen.

Matthias Reim
Mit Christin Stark steht Matthias Reim auch häufig auf der Bühne. © oe24

Große Liebe

Zumindest privat hat sich der ganze Wirbel am Ende aber gelohnt: Mit seiner großen Liebe Christin Stark ist Matthias Reim mittlerweile seit 2020 verheiratet – das Paar feierte somit bereits sein sechsjähriges Hochzeitsjubiläum und geht nach wie vor gemeinsam durch dick und dünn.

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