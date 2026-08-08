Oliver Pocher teilt gegen Ex Amira Aly aus

Seit ihrer Trennung teilen sich Oliver Pocher und seine Ex-Frau Amira Aly die Erziehung ihrer zwei gemeinsamen Söhne auf. Jedoch soll laut dem Comedian die Wirklichkeit komplett anders ausschauen.

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Eigentlich haben Oliver Pocher und Amira Aly eine klar vereinbarte Aufteilung bei der Erziehung ihrer gemeinsamen Söhne. Aber offenbar sieht die gelebte Praxis deutlich anders aus.

Gegenüber der Öffentlichkeit wird von einem klassischen Wechselmodell geredet. Jedoch ist das Patchwork-Leben hinter den Kulissen flexibler gestaltet. Laut "RTL" sprach der Comedian darüber in einer Episode des Podcasts "Patchwork Boys".

Pocher schießt gegen Ex

Mit seinem Podcast-Partner Pietro Lombardi redete Pocher auf Mallorca über die Absprachen mit seiner ehemaligen Partnerin. Auf die Frage nach der Betreuungsregelung antwortete er ironisch: "Die Regelung ist, dass immer, wenn es Amira passt und sie die Kinder nicht braucht, nehme ich sie." Auf Nachfrage ging Pocher genauer darauf ein. Er verwies auf Social Media, wo ein anderes Bild vermittelt wird. Der Comedian erklärte: "Auf Instagram haben wir Woche, Woche."

In den vergangenen Monaten haben die Söhne viel mehr Zeit mit ihrem Vater verbracht. Amira Aly kann aufgrund ihrer Schwangerschaft aktuell wenig reisen. Dafür unternimmt Pocher nun mit seinen Kindern einige Fernreisen. Unter anderem ging es nach Japan, Mexiko und Australien. Ebenfalls gab es einen Aufenthalt auf Mallorca. Als nächstes soll es in die USA gehen, wo alle Kinder des Comedian zusammenkommen sollen.