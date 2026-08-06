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Nach Quoten-Tief

TV-Knall um Stefan Raab (59)

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Ein älterer Mann mit grauem Bart lächelt und blickt zur Seite, trägt ein hellblaues Hemd.
© Getty Images for Constantin Film
Nach mehreren TV-Flops kündigt Stefan Raab nun eine große Überraschung an.
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Zwei Jahre ist es nun her, dass Entertainer-Legende Stefan Raab aus dem Ruhestand zurückgekehrt ist und an seine erfolgreichen TVtotal-Zeiten bei RTL anschließen wollte. Doch statt dem großen Publikums-Magneten setzte es einen Quoten-Flop nach dem anderen.

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Der ehemalige Tausendsassa, der mit jedem neuen Format für unglaubliche Zuschauerzahlen sorgte, hat allerdings einen Vertrag bei dem deutschen Privatsender, der bis 2029 läuft und insgesamt 90 Millionen Euro wert sein soll. Hinter den Kulissen wächst in Köln allerdings die Unzufriedenheit.

Hoffnung auf neues Projekt

Doch jetzt gibt es den nächsten Rettungs-Versuch von Raab. Wie man am Donnerstag bekannt gab, wird es am Samstag, 29. August wieder ein Prime-Time-Spektakel geben. Nun sind auch die Teilnehmer bekannt.

Nach dem legendären Turmspringen oder der Wok-WM wird es nun richtig spektakulär. Bei der "Jetski Star WM" treten acht Promi-Duos gegeneinander an und müssen im Wasser auf kuriose Prüfungen bestehen.

Raab mit Profi im Team

Stefan Raab holt sich dafür Motorsport-Expertise, wie es besser nicht geht. Gemeinsam mit Ralf Schumacher bildet er das Dream Team am Jetski. Mit dabei ist auch wieder der ewige Raab-Begleiter Joey Kelley und viele weitere Stars.

Das sind die acht Promi-Teams
  1. Stefan Raab (Entertainer) & Ralf Schumacher (Ex-Formel-1-Rennfahrer)
  2. René Casselly (Zirkusartist) & Fabian Hambüchen (Turn-Olympialegende)
  3. Dagi Bee (Influencerin) & Sophia Thiel (Influencerin)
  4. Gustav Schäfer (Schlagzeuger von Tokio Hotel) &amp; Joel Mattli (Ninja Warrior)
  5. Renata Lusin (Tänzerin) & Valentin Lusin (Tänzer)
  6. Knossi (Streamer) & Joey Kelly (Musiker)
  7. EMMVEE (Comedian) & Stefano Zarrella (Influencer)
  8. Ann-Kathrin Bendixen (Autorin) & Alexander Kumptner (Fernsehkoch)

Moderiert wird die neue Raab-Idee, die in der Regattabahn Duisburg über die Bühne geht, von Kult-Moderator Frank Buschmann und Laura Wontorra.

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