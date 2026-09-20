Silbereisen gleich mit einigen Damen unterwegs

Entertainer Florian Silbereisen feierte den Auftakt auf dem Münchner Oktoberfest. Gemeinsam mit prominenten Gästen sorgte der Star für ausgelassene Stimmung.

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Beim offiziellen Start des 191. Oktoberfests gehörte Schlager-Star Florian Silbereisen (45) erneut zu den prominentesten Gästen auf der Theresienwiese.

Start im Schottenhamel

Nach einem traditionellen Beginn im Schottenhamel-Festzelt zog der Moderator weiter in die Käfer-Wiesn-Schänke. Im Gespräch mit BUNTE.de zeigte sich der Entertainer bester Laune: Die Stimmung sei "sehr gut, sie wird immer besser". Zur Stärkung stand für ihn ein klassisches Brathendl auf dem Speiseplan. Vor der Bavaria posierte der Publikumsliebling zuvor gut gelaunt mit Boris Beckers (58) Tochter Anna Ermakova (26).

Florian Silbereisen und Cathy Hummels © Getty Images

Danach rückte er für Fotos auch mit DJ Ötzi und dessen Tochter Lisa Marie zusammen. Später dann zeigte sich der Schlagerstar noch mit Cathy Hummels.

Florian Silbereisen, Lisa-Marie Friedle and Gerry Friedle © Getty Images

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DJ Ötzi ohne Alkohol

Als Gast stieß der 55-jährige DJ Ötzi zur Runde in der Käfer-Wiesn-Schänke hinzu. Der österreichische Star genoss den Festauftakt komplett nüchtern und bestellte statt einer Maß Bier ein Glas Spezi. Dennoch zeigte sich der Künstler voller Tatendrang: Mit seinem Song "Tirol" brachte er seinen eigenen Favoriten für den Wiesn-Hit des Jahres ins Spiel. Ob sich seine musikalische Vorhersage bewahrheitet, werden die kommenden zwei Festwochen zeigen.