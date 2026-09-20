Oktoberfest
Silbereisen gleich mit einigen Damen unterwegs
Beim offiziellen Start des 191. Oktoberfests gehörte Schlager-Star Florian Silbereisen (45) erneut zu den prominentesten Gästen auf der Theresienwiese.
Auch interessant
Start im Schottenhamel
Nach einem traditionellen Beginn im Schottenhamel-Festzelt zog der Moderator weiter in die Käfer-Wiesn-Schänke. Im Gespräch mit BUNTE.de zeigte sich der Entertainer bester Laune: Die Stimmung sei "sehr gut, sie wird immer besser". Zur Stärkung stand für ihn ein klassisches Brathendl auf dem Speiseplan. Vor der Bavaria posierte der Publikumsliebling zuvor gut gelaunt mit Boris Beckers (58) Tochter Anna Ermakova (26).
Danach rückte er für Fotos auch mit DJ Ötzi und dessen Tochter Lisa Marie zusammen. Später dann zeigte sich der Schlagerstar noch mit Cathy Hummels.
Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert.
Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .
DJ Ötzi ohne Alkohol
Als Gast stieß der 55-jährige DJ Ötzi zur Runde in der Käfer-Wiesn-Schänke hinzu. Der österreichische Star genoss den Festauftakt komplett nüchtern und bestellte statt einer Maß Bier ein Glas Spezi. Dennoch zeigte sich der Künstler voller Tatendrang: Mit seinem Song "Tirol" brachte er seinen eigenen Favoriten für den Wiesn-Hit des Jahres ins Spiel. Ob sich seine musikalische Vorhersage bewahrheitet, werden die kommenden zwei Festwochen zeigen.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden