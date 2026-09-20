Emotional
Schlager-Star Egli: Unfall-Drama um Mutter
In der ZDF-Sendung am Samstag sorgte Schlager-Sängerin Beatrice Egli (38) für einen besonders berührenden Fernseh-Moment. Nach der Darbietung ihrer Ballade "Wie stark du bist" erkundigte sich Gastgeber Giovanni Zarrella (48) nach dem persönlichen Hintergrund des Liedes. Die Schweizerin erklärte sichtlich mitgenommen: "Ja, es ist eigentlich keine schöne Geschichte. Sondern ein Mensch, der mir sehr, sehr, sehr nahe steht und den ich über alles liebe und der mir das Leben geschenkt hat, kam in eine sehr, sehr schwierige Zeit." Damit bezog sie sich auf ihre Mutter.
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Emotionaler Auftritt
Die Musikerin schilderte die dramatischen Umstände der vergangenen Monate mit zitternder Stimme: "Nach einem Unfall hieß es, dass es nicht mehr weitergeht und sie nie wieder laufen können wird wie vorher, nie mehr gehen wird. Das war eine sehr heftige Zeit. Gerade, wenn es Menschen sind, die du so sehr liebst." Während ihrer Erzählung rang die Sängerin vor dem Saalpublikum spürbar mit den Tränen, fand jedoch bald tröstende Worte.
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Erschütternde Diagnose nach Unfall
Trotz der schweren Ausgangslage konnte der Schlager-Star erfreuliche Neuigkeiten teilen: "Ich bewundere ihre Stärke. Sie steht wieder. Sie geht wieder auf den Berg." Mit ihrer emotionalen Ballade möchte sie nun anderen Betroffenen in vergleichbaren Situationen Mut zusprechen und Zuversicht spenden.
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Zahlreiche Prominente auf Gästeliste
Die beliebte Fernseh-Gala stand unter dem musikalischen Motto "Kleine Stars ganz groß".
Neben der Schweizerin traten weitere bekannte Künstler im Programm auf:
- Matthias Reim (68) sang seinen Hit "Verdammt, ich lieb’ dich" mit einem 12-jährigen Nachwuchstalent
- Musicalstar Alexander Klaws (39) feierte mit Sohn Lenny (9) eine gemeinsame Premiere
- Der Graf (56) von Unheilig stand mit einem Kölner Kinderchor auf der Bühne
- Auf der Gästeliste standen zudem Kult-Moderatorin Marijke Amado (72) sowie das Duo Fantasy
Die vielseitigen Darbietungen sorgten im Fernsehstudio für eine ausgelassene Stimmung beim Publikum.
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