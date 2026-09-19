Große Trauer um Schlager-Legende (86)

Große Trauer um eine echte Schlager-Legende: Schlagersänger Peter Petrel ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Über Jahrzehnte hinweg begeisterte der beliebte Musiker Millionen Fans mit seinen Hits.

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Peter Petrel ist am Freitag an seinem Wohnort in Koblenz verstorben. Seine Ehefrau Tina bestätigte die traurige Nachricht gegenüber den Medien: "Peter schlief ganz friedlich ein. Vorher konnte er sich noch von seinem Sohn telefonisch verabschieden. Es war ganz harmonisch und er hatte keine Schmerzen."

Anfänge mit Jazz und Riesenerfolg

Seine musikalische Reise begann der gebürtige Peter Sauer mit Jazz-Musik, der er auch während seiner gesamten Karriere stets treu blieb. Den großen Durchbruch feierte er jedoch in einem anderen Genre: Gemeinsam mit Jeannie McKinley nahm er unter dem Projektnamen "Die Windows" das Lied "How Do You Do?" neu auf. Die Nummer stürmte im Jahr 1972 sofort an die Spitze der deutschen Charts und wurde zu einem riesigen Erfolg.

Unvergessener Hit im Radio

Selbst Jahrzehnte später begeistert der Ohrwurm die Menschen und ist regelmäßig im Radio zu hören. In den Rückmeldungen der Fans spiegelt sich die anhaltende Beliebtheit wider. Ein Hörer kommentierte im Netz: "Eigentlich kann ich Schlager sonst nicht ausstehen, aber dieses Lied ist fast so gut wie 'Marmor Stein und Eisen bricht'". Ein anderer Fan beschrieb den Klassiker schlicht als: "Ein wunderbares, schönes, tolles Lied."

Humor als Markenzeichen der Auftritte

In den darauffolgenden Jahren feierte Peter Petrel weitere Erfolge mit der Rentnerband sowie als Solo-Künstler. Dabei baute er regelmäßig viel Humor in seine Lieder ein – wie etwa bei dem Titel "Ich bin viel zu bescheiden", der 1981 die Top 20 der Charts erreichte. Archivaufnahmen der damaligen Auftritte zeigen, wie gut diese Mischung beim Publikum ankam.

Große Anteilnahme unter den Fans

Die Bestürzung über den Verlust ist riesig. In den sozialen Netzwerken teilen Weggefährten und Fans ihre Erinnerungen an den Künstler. Ein Musiker schrieb berührende Worte zum Abschied: "Mach’s gut mein Freund Peter, du hast einen besonderen Platz in unseren Herzen. Und ich vergesse niemals deinen Humor und deine Sprüche. Spiel so, wie du noch nie gespielt hast, spiel gut."