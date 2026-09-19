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Martin Ho wurde zum Ritter geschlagen
Martin Ho darf sich jetzt byzantinischer Ritter des Heiligen Grabes nennen. Er wurde im Vatikan offiziell geehrt.
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Er ist der erste Vietnamese ohne christlichen Glauben, dem diese Ehre zuteil wird.
Der Orden der Byzantinischen Grabesritter ist eine Gemeinschaft in der das eigene Religionsbekenntnis nicht relevant ist. Im Vordergrund steht immer die karitative und ökumenische Tätigkeit.
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