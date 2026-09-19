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Martin Ho wurde zum Ritter geschlagen

Vier Männer in festlicher Kleidung stehen vor einem Altarbild in einer Kirche mit hohen Fenstern.
© Privat
Großer Tag für Promi-Wirt und Unternehmer Martin Ho! Er wurde im Vatikan zum Ritter geschlagen.
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Martin Ho darf sich jetzt byzantinischer Ritter des Heiligen Grabes  nennen. Er wurde im Vatikan offiziell geehrt.

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Er ist der erste Vietnamese ohne christlichen Glauben, dem diese Ehre zuteil wird.

Fünf rote Schmuckkästchen mit Orden und Abzeichen auf einem weiß gedeckten Tisch vor Backsteinwand.
© Privat

Der Orden der Byzantinischen Grabesritter ist eine Gemeinschaft in der das eigene Religionsbekenntnis nicht relevant ist. Im Vordergrund steht immer die karitative und ökumenische Tätigkeit.

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