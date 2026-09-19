Oktoberfest 2026
KI-Kaiserschmarrn sorgt für Wirbel auf der Wiesn
Künstliche Intelligenz ist im Alltag vieler Menschen zu einer wichtigen Unterstützung geworden. Dennoch überrascht eine KI-Kennzeichnung bei der Abbildung eines Kaiserschmarrns auf einer Speisekarte auf dem Oktoberfest. Das entsprechende Foto der Karte sammelte auf Reddit innerhalb der ersten drei Stunden rund 100 Kommentare.
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Fließtext mit den Informationen aus der Quelle: Auf dem Bild ist der Kaiserschmarrn für 19,80 Euro abgebildet und als "AI generated" markiert. Nutzer im Netz hinterfragen diese Motivwahl und stellen sich die Frage, ob man nicht ein Foto hätte aufnehmen lassen, ein Bild aus dem Archiv nutzen oder ein Agenturfoto erwerben können.
Kritik aus der Netzcommunity
Eine Person drückt ihre Verwunderung im Netz wie folgt aus: "Es gibt buchstäblich Millionen von Bildern von Kaiserschmarrn. Ich verstehe wirklich nicht, warum das KI-generiert sein muss. Sie könnten doch einfach in die Küche gehen und ein Foto von einem frisch zubereiteten Kaiserschmarrn machen. Oder vom letzten Jahr."
Echte Karte mit mehreren KI-Bildern
Die Speisekarte selbst ist echt. Das Foto stammt aus dem Paulaner-Festzelt, da dessen Homepage einen PDF-Download der Menükarte anbietet. In dieser Datei sind weitere Speisen mit einer KI-Kennzeichnung versehen, darunter Motive vom Brotzeitbrettl, vom Schweinsbraten sowie vom Wiesn-Hendl.
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