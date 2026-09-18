"Reboot" für Austro-Promis beim Koch-Workshop

Fitness und gesunde Ernährung gehören zusammen: Bei der iSANO Body Reboot Challenge zeigten zwei Personal Trainer, wie leicht pflanzliche Gerichte gelingen.

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Die iSANO Body Challenge" Programm verbindet 21 Tage lang Training, gesunde Ernährung, Coaching und Motivation für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Carola Schoch und Christopher Dengg © Privat

Im Rahmen der Challenge stand Donnerstagabend ein Plant-Based Kochworkshop auf dem Programm. Carola Schoch, Health Coach und Plant Based Chefin, zeigte gemeinsam mit Personal Trainer Christopher Dengg, wie einfach eine gesunde pflanzenbetonte Ernährung sein kann.

Simone Lugner und Beatrice Turin © Privat

Prominente Gäste bei der Challenge

Lou-Anne Gleissenebner, Martina Gleissenebner-Teskey © Privat

Mit dabei waren unter anderem das GTNM-Duo Lou-Anne Gleissenebner und Mama Martina, Beauty-Unternehmerin Simone Lugner, Sängerin und Model Beatrice Turin sowie das Influencer-Paar Gernot & Seref.

Gernot & Seref © Privat

Die nächste Body Reboot Challenge startet am 12. Oktober in Wien.