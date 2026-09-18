oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Body Challenge

"Reboot" für Austro-Promis beim Koch-Workshop

Das prominente Koch-Team
© Privat
Fitness und gesunde Ernährung gehören zusammen: Bei der iSANO Body Reboot Challenge zeigten zwei Personal Trainer, wie leicht pflanzliche Gerichte gelingen.
OE24 auf Google bevorzugen

Die iSANO Body Challenge" Programm verbindet 21 Tage lang Training, gesunde Ernährung, Coaching und Motivation für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Carola Schoch und Christopher Dengg
Carola Schoch und Christopher Dengg © Privat

Im Rahmen der Challenge stand Donnerstagabend ein Plant-Based Kochworkshop auf dem Programm. Carola Schoch, Health Coach und Plant Based Chefin, zeigte gemeinsam mit Personal Trainer Christopher Dengg, wie einfach eine gesunde pflanzenbetonte Ernährung sein kann.

Simone Lugner und Beatrice Turin
Simone Lugner und Beatrice Turin © Privat

Prominente Gäste bei der Challenge

Lou-Anne Gleissenebner, Martina Gleissenebner-Teskey
Lou-Anne Gleissenebner, Martina Gleissenebner-Teskey © Privat

Auch interessant

Beatrice Turin bringt Italo-Disco-Klassiker zurück

Moritz Bleibtreu: Heimlicher 3. Sohn enthüllt

Ralf Richters (†69) Spendenaktion gestoppt

Mit dabei waren unter anderem das GTNM-Duo Lou-Anne Gleissenebner und Mama Martina, Beauty-Unternehmerin Simone Lugner, Sängerin und Model Beatrice Turin sowie das Influencer-Paar Gernot & Seref.

Gernot &amp; Seref
Gernot & Seref © Privat

Die nächste Body Reboot Challenge startet am 12. Oktober in Wien.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Promi-Opening auf der Brunner Wiesn

Hollywood-Star Melanie Griffith schwärmt von Kärnten

VIPs hatten bei "Duftstars" den richtigen Riecher

Beatrice Turin bringt Italo-Disco-Klassiker zurück

Liebes-Aus bei Martina Reuter

Mucha kämpft um Asche von verstorbenem Freund

Servus TV stellt beliebte Quiz-Show ein

"Q1", "Smart 10" & Co.: Das große Quiz-Sterben im TV

Martin Ho wurde zum Ritter geschlagen

"Reboot" für Austro-Promis beim Koch-Workshop