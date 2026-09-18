Body Challenge
"Reboot" für Austro-Promis beim Koch-Workshop
Die iSANO Body Challenge" Programm verbindet 21 Tage lang Training, gesunde Ernährung, Coaching und Motivation für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Im Rahmen der Challenge stand Donnerstagabend ein Plant-Based Kochworkshop auf dem Programm. Carola Schoch, Health Coach und Plant Based Chefin, zeigte gemeinsam mit Personal Trainer Christopher Dengg, wie einfach eine gesunde pflanzenbetonte Ernährung sein kann.
Prominente Gäste bei der Challenge
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Mit dabei waren unter anderem das GTNM-Duo Lou-Anne Gleissenebner und Mama Martina, Beauty-Unternehmerin Simone Lugner, Sängerin und Model Beatrice Turin sowie das Influencer-Paar Gernot & Seref.
Die nächste Body Reboot Challenge startet am 12. Oktober in Wien.
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