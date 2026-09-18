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"Dolce Vita"

Beatrice Turin bringt Italo-Disco-Klassiker zurück

Beatrice Turin
© Hersteller
Austro-Star Beatrice Turin verleiht dem Welthit "Dolce Vita" von Ryan Paris ein modernes Soundgewand. Star-Produzent Dominik Hemmer liefert dafür den passenden Beat.
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Am Freitag, 18. September, erscheint die neue Single "Dolce Vita" auf allen Streaming-Plattformen, als Download und im Radio. Mit dem Track zollt Beatrice Turin dem bekannten Italo-Disco-Klassiker von Ryan Paris aus dem Jahr 1983 Tribut. Für die zeitgemäße Produktion ist Dominik Hemmer verantwortlich, der dem Titel pulsierende Beats und elegante Synths verleiht, ohne die Seele des Originals zu verlieren.

Beatrice Turin "Dolce Vita"
Beatrice Turin "Dolce Vita" © HP Photography/Hanna Petershofer

Beatrice Turin über das Lebensgefühl

"Dolce Vita bedeutet für mich Lebensfreude, Freiheit und ein bisschen Nostalgie", erklärt Beatrice Turin. Ryan Paris habe einen Song geschaffen, der Generationen verbindet. Gemeinsam mit Dominik Hemmer sei eine Hommage mit Respekt und eigenem Herzschlag entstanden, die im Klub genauso funktioniere wie am Strand von Rimini.

Beatrice Turin setzt damit nach ihren bisherigen Erfolgen ein weiteres Zeichen für Popmusik aus Österreich.

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