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"HeidiFest" mit Top-Stars im  Münchner Hofbräuhaus

Samuel, Erna und Heidi Klum mit Tom Kaulitz
© HeidiFest via Getty Images
Noch vor dem offiziellen Start des Oktoberfests lud Heidi Klum zum zweiten "HeidiFest" ein. Rund 900 Gäste feierten im Hofbräuhaus eine große Promi-Gaudi.
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Am Donnerstagabend versammelten sich rund 900 Gäste im legendären Münchner Hofbräuhaus. Das zweite "HeidiFest by Heidi Klum" lieferte in Dirndl und Lederhosen die wohl größte Promi-Sause vor dem Oktoberfest. Das Erfolgsrezept des Vorjahrs blieb dabei bestehen: Stars in Tracht, ausgelassene Stimmung und die größten Kulthits der 90er-Jahre.

Naomi Campbell
Naomi Campbell © HeidiFest via Getty Images

Hund Fritzi auf dem grünen Teppich

Heidi Klum (53) zeigte sich auf dem grünen Teppich in einem buttergelben Dirndl mit aufwendigen Blumenstickereien sowie einem passenden Blumenkranz im Haar. Besondere Aufmerksamkeit erhielt zudem ihre vierbeinige Begleitung, Hund Fritzi. Auch Vertraute aus ihrem "Topmodel"-Umfeld wie Franziska Knuppe, Bruce Darnell (69), Barbara Meier (40) und Influencerin Caro Daur (31) waren vor Ort.

Nicole Scherzinger
Nicole Scherzinger © HeidiFest via Getty Images

Namhafte Gäste im Hofbräuhaus

Marina Hoermanseder
Marina Hoermanseder © HeidiFest via Getty Images

Zahlreiche weitere bekannte Persönlichkeiten feierten mit. Dazu gehörten Anna Ermakova (26), Fitness-Star Pamela Reif (30), die RTL-Moderatorinnen Frauke Ludowig (62) und Katja Burkard (61) sowie Unternehmer Frank Thelen (51). Auch das Volksmusik-Duo Marianne und Michael sowie Natascha (62) und Cheyenne Ochsenknecht (26) ließen sich das Event nicht entgehen.

Katja Burkard und Barbara Meier
Katja Burkard und Barbara Meier © HeidiFest via Getty Images

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Auftritte am DJ-Pult und Bühne

Nadja Auermann und Bruce Darnell
Nadja Auermann und Bruce Darnell © Rhine Clean Up via Getty Images

Für musikalische Höhepunkte sorgten zwei internationale Top-Stars. Supermodel Naomi Campbell sorgte im stylischen Bogner-Dirndl am DJ-Pult für Mega-Stimmung. Ein weiteres Highlight des Abends war der Auftritt von "Pussycat Dolls"-Star Nicole Scherzinger, die ebenfalls im Trachtenoutfit auf der Bühne stand.

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