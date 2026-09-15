Kult-Schauspieler Ralf Richter (69) ist tot

Der deutsche Schauspieler und Musiker Ralf Richter ist im Alter von 69 Jahren gestorben.

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Ralf Richters Sohn Maxwell gab den Tod seines Vaters via Instagram bekannt: "In der vergangenen Nacht ist unser Vater, Ralf Richter, verstorben. Für uns ist gerade eine Welt stehen geblieben."

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"Für viele von euch war er Schauspieler, Kultfigur und ein Gesicht, dass Menschen über viele Jahre begleitet hat. Für uns war er vor allem eines: unser Vater. Wir können im Moment kaum Worte dafür finden, was sein Tod für unsere Familie bedeutet", heißt es weiter.

Richter litt unter "COPD und einer Herzunterfunktion"

Maxwell Richter (44) sagt gegenüber "Bild", dass sein Vater Ralf unter "COPD und einer Herzunterfunktion" litt. Bereits vor ein par Monaten sei er deswegen in der Klinik gewesen sein. Danach habe er weiter abgebaut.

Deutscher Kultschauspieler Richter – seine bekanntesten Rollen: Frenssen in Das Boot (1981) : Sein internationaler Durchbruch im Meisterwerk von Wolfgang Petersen, in dem er den Zentralemaat Frenssen verkörperte.

: Sein internationaler Durchbruch im Meisterwerk von Wolfgang Petersen, in dem er den Zentralemaat Frenssen verkörperte. Kalle Grabowski in Bang Boom Bang – Ein todsicheres Ding (1999) : Seine absolute Kultrolle als aufbrausender, gewaltbereiter Ex-Knackie im Ruhrpott-Klassiker von Peter Thorwarth. Zitate wie "Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine Luft mehr kriegst!" prägten die Deutsche Filmgeschichte.

: Seine absolute Kultrolle als aufbrausender, gewaltbereiter Ex-Knackie im Ruhrpott-Klassiker von Peter Thorwarth. Zitate wie "Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine Luft mehr kriegst!" prägten die Deutsche Filmgeschichte. Gastauftritte im Tatort: In mehreren Folgen der ARD-Krimireihe war er zu sehen, besonders einprägsam in den Folgen rund um den Duisburger Kommissar Schimanski.

Richter wurde durch seine Rollen des Zentralmaats Frenssen im Spielfilm "Das Boot" (1981) und als Kalle Grabowski in "Bang Boom Bang" (1999) berühmt.