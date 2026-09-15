Rührend
2. Hochzeitstag: Becker feiert mit Baby-Video
Der frühere Wimbledon-Sieger nutzte die Plattform Instagram, um das zweijährige Ehe-Jubiläum mit seiner dritten Ehefrau standesgemäß zu zelebrieren. Über fünf Jahre lang war das Paar bereits liiert, ehe am 14. September 2024 in Italien die feierliche Trauung stattfand. Nun blickt die Tennis-Legende öffentlich auf diese Zeit zurück und teilte persönliche Aufnahmen mit seiner weltweiten Fangemeinde.
In dem veröffentlichten Beitrag zeichnet Boris Becker die gemeinsame Reise detailliert nach. Die Bildauswahl geht dabei weit über den reinen Tag der Eheschließung hinaus und zeigt zentrale Meilensteine des Paares. Neben Schnappschüssen der italienischen Hochzeit sind Aufnahmen zu sehen, die Becker an der Seite seiner schwangeren Ehefrau zeigen, sowie familiäre Momente mit dem Nachwuchs.
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Einblicke in die Schwangerschaft und die Geburt der Tochter
Ein besonderes Element des Social-Media-Beitrags bildet ein kurzes Video, das eine sehr private Szene festhält: Die Aufnahme zeigt den Moment, in dem sich der einstige Ausnahmesportler sichtlich über einen positiven Schwangerschaftstest freut. Das Familienglück wurde schließlich am 21. November 2025 mit der Geburt von Tochter Zoë Vittoria besiegelt. Für Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro ist es das erste gemeinsame Kind.
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Den persönlichsten Abschnitt seiner Veröffentlichung widmete Becker der gemeinsamen Tochter mit den Worten: "Und dann kam Zoë, der schönste Ausdruck unserer Liebe und das größte Geschenk, das wir je erhalten konnten." Zudem betonte der Sportstar, dass er sich auf eine völlig neue Weise in seine Ehefrau verliebt habe, nachdem er sie in der Rolle als Mutter erleben durfte.
Die Großfamilie der Tennis-Legende
Zum Abschluss richtete Becker direkte Zeilen an seine Frau: "Alles Gute zum zweiten Hochzeitstag, meine Liebe. Du bist mein Zuhause." Mit diesen Worten unterstrich der gebürtige Deutsche das stabile Umfeld, das er an der Seite seiner Partnerin gefunden hat.
Tochter Zoë Vittoria komplettiert als jüngstes Mitglied die viel beachtete Patchwork-Familie des Ex-Sportlers, der insgesamt Vater von fünf Kindern ist. Aus seinen ersten beiden Ehen stammen drei Söhne: Noah und Elias aus der Verbindung mit Barbara Becker sowie Amadeus aus der Ehe mit Lilly Becker. Seine ältere Tochter Anna Ermakova ging aus einer Liaison mit Angela Ermakova hervor. Mit dem jüngsten Nachwuchs und seiner dritten Ehefrau Lilian setzt Becker nun ein klares Zeichen für ein gefestigtes Familienleben abseits des einstigen sportlichen Trubels.
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