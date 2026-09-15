Pia Bolte Show
Katzenberger bei New York Fashion Week
Die Promi-Familie tauschte die TV-Kameras gegen den Catwalk der New York Fashion Week. In der bekannten Gotham Hall im Herzen von Manhattan zeigte Pia Bolte (49) ihre neue Linie, die Couture mit Streetstyle verband. Die Designerin aus Essen setzte bei der Präsentation auf knallige Farben und extravagante Unikate.
Bunte Outfits auf dem Laufsteg
Daniela Katzenberger (39) wählte für ihren Auftritt einen Bambi-Pullover, den sie mit einem bedruckten Steppmantel, Leggings und pinken Overknee-Stiefeln kombinierte. Ihre elfjährige Tochter Sophia Cordalis erschien in einem leuchtend pinken Mantel, während Lucas Cordalis (59) einen sportlichen Zweiteiler im Leo-Look trug. Iris Klein (59) präsentierte ein fließendes Maxikleid mit Animalprint.
Lange Verbindung zur Essener Designerin
Die TV-Blondine unterstützt das Label von Pia Bolte bereits seit mehreren Jahren. Auch Iris Klein sammelte schon 2023 Laufsteg-Erfahrung bei einer NYFW-Show der Designerin. Sophia Cordalis gab 2025 bei der Basel Fashion Week ihr Modeldebit mit Entwürfen von Bolte. Seit 2018 zeigt die Essenerin ihre Mode regelmäßig in New York.
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Mit dem Auftritt in Manhattan führte die Familie Katzenberger ihre Zusammenarbeit mit dem deutschen Label fort und präsentierte die Entwürfe vor internationalem Publikum.
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