Sorge um Star
Wieder Herzprobleme! Heinz Hoenig im Krankenhaus
Der deutsche Schauspiel-Star Heinz Hoenig erlitt am Sonntag in seiner Wohnung in Blankenburg überraschend gesundheitliche Probleme. Seine Ehefrau Annika fuhr den Schauspieler umgehend ins nächstgelegene Krankenhaus nach Halberstadt. Wegen der Dringlichkeit veranlassten die Ärzte dort den sofortigen Transport per Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik Magdeburg. Auch bei Filmfans in Österreich sorgt der erneute medizinische Notfall für große Anteilnahme.
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Sorge um Heinz Hoenig wächst
Am Montag gab es vorerst vorsichtige Entwarnung: Der Star konnte von der Intensivstation auf die Normalstation verlegt werden. Dennoch bleibt die Situation ernst, denn weitere Untersuchungen stehen bevor. Bereits im Mai verkündete das Paar erleichtert, dass eine geplante Herz-Operation doch nicht stattfinden müsse. Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig erklärte damals: "Im Moment ist Heinz stabil, er hat sich gut erholt. Auch seine Blutwerte sind gut".
Erneuter Notfall im Krankenhaus
Die aktuellen Ereignisse wecken schmerzhafte Erinnerungen an den 30. April 2024, als der Film-Star ("Das Boot", 1981) mit schwerer Atemnot und einer Infektion ins Spital eingeliefert wurde. Eine bakterielle Infektion beschädigte damals die Hauptschlagader sowie einen Stent aus dem Jahr 2012. Nach mehreren riskanten Eingriffen verbrachte er 143 Tage auf der Intensivstation. Seit dem 1. April 2026 übernimmt eine deutsche Krankenversicherung die angesammelten Kosten. Nun bleibt abzuwarten, wie sich der Zustand weiter entwickelt.
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