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Die Geissens: TV-Aus nach 15 Jahren!

Robert Carmen Geiss
© Getty Images
Paukenschlag in der Promi-Welt! Nach 15 gemeinsamen Jahren gehen die Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss und ihr Haussender RTLZWEI getrennte Wege.
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Damit hat wohl niemand gerechnet: Das Schickeria-Pärchen Carmen (61) und Robert Geiss (62) kehrt seinem gewohnten TV-Zuhause den Rücken. Nach 15 gemeinsamen Jahren beenden die Reality-Stars und der Sender RTLZWEI ihre Zusammenarbeit. Wie das Promi-Magazin Bunte unter Berufung auf eine offizielle Mitteilung des Münchner Senders meldet, gehen die TV-Millionäre und der Sender nach den bereits ausgemachten Projekten künftig getrennte Wege.

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"Ein neues Kapitel" – Wechseln Carmen und Robert die Fronten?

In einer gemeinsamen Erklärung schlagen Carmen und Robert versöhnliche Töne an und bedanken sich für die lange Zeit beim Sender. Doch vor allem ein Satz lässt die Gerüchteküche ordentlich brodeln: "Jetzt beginnt für uns ein neues Kapitel", lässt sich das Paar laut Bunte zitieren. Ganz nach TV-Pension klingt das jedenfalls nicht.

Ob auch das Spin-off der beiden Geiss-Töchter („Davina & Shania – We love Monaco“) vom Aus betroffen ist, bleibt vorerst noch offen. Allerdings spricht die Abschiedsbotschaft von RTLZWEI-Geschäftsführer Thorsten Braun Bände: Er wünschte explizit der gesamten Familie – also auch Davina und Shania – alles Gute für das, was "jetzt vor ihnen liegt".

Steuert die Luxus-Yacht bald einen neuen Sender an?

Für Branchen-Insider ist die Sache klar: Dass eine derart erfolgreiche Reality-Familie dauerhaft vom Bildschirm verschwindet, ist extrem unwahrscheinlich. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis Carmen und Robert auf einem anderen Sender oder bei einem großen Streaming-Anbieter anheuern. Die Reise der Kult-Auswanderer ist also noch lange nicht zu Ende – sie stechen künftig schlichtweg in neuen Gewässern in See.

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