Tom Kaulitz schenkt Klum-Sohn einen Ferrari!

Heidi Klums Sohn Henry hat an seinem großen Meilenstein-Geburtstag eine unglaubliche Überraschung erlebt. Vor der Tür stand ein feuerroter Ferrari, den ihm sein Stiefvater Tom Kaulitz aufgrund einer verlorenen Wette schenken musste.

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Die Freude und das Entsetzen standen dem Geburtstagskind förmlich ins Gesicht geschrieben. Als Henry vor das Haus trat und den prachtvollen, mit einer riesigen Schleife verzierten roten Ferrari erblickte, konnte er seine Gefühle kaum in Worte fassen. Seine berühmte Mutter Heidi Klum hielt die gesamte hochemotionale Szene mit der Kamera für Instagram fest, während Stiefvater Tom Kaulitz mit einem breiten Grinsen im Hintergrund stand.

Henry ging fassungslos um das Luxusauto herum, nannte das Geschenk mehrmals einfach nur "irre" und "verrückt" und brachte schließlich ehrfürchtig hervor: "Dieses Ding ist wunderschön." Aus dem Hintergrund war die stolze Mutter Heidi Klum zu hören, die den Moment sichtlich genoss. Sie rief ihm gerührt zu: "Du hast so viele Jahre darauf gewartet." Und fügte hinzu: "Ich kann nicht glauben, dass es jetzt so weit ist."

Die legendäre Mario-Kart-Wette

Hinter diesem astronomisch teuren Geschenk steckt eine spannende Familiengeschichte, die bereits sieben Jahre zurückreicht. Damals, als Henry noch im Teenageralter war, wollte der Musiker Tom Kaulitz bei seinem neuen Stiefsohn punkten. In der populären Netflix-Dokumentation "Kaulitz & Kaulitz" verriet der Tokio-Hotel-Gitarrist offen seine damaligen Beweggründe. Er wollte bei seiner Ehefrau Heidi Klum natürlich sofort der coole Stiefpapa sein, der auch etwas Besonderes in die Familie einbringt. So entstand die Idee für eine folgenschwere Wette an der Spielekonsole beim Klassiker "Mario Kart".

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Die Abmachung war glasklar geregelt:

Bei einer Niederlage von Henry: Der Teenager hätte eine Zeit lang komplett auf Videospiele verzichten und seinem Stiefvater ein Gemälde schenken müssen, das Tom am Steuer eines schnellen Wagens zeigt.

Bei einem Sieg von Henry: Tom versprach ihm einen echten Ferrari zu seinem großen Ehrentag, an dem er in den USA die offizielle Volljährigkeit erreicht. In einem alten Videoclip, den Heidi Klum nun im Netz teilte, erklärte der damals noch sehr junge Henry stolz die Regeln: "Wenn ich gewinne, muss Tom mir einen Ferrari schenken, wenn ich 21 bin." Offenbar war Henry an der Konsole unschlagbar.

Ein ganzes Jahr lang in der Garage versteckt

Heidi Klum mit Tom Kaulitz und Sohn Henry © Variety via Getty Images

Vergessen wurde diese Abmachung über die Jahre hinweg natürlich nie. Henry erinnerte seinen Stiefvater laut Toms eigenen Aussagen in der Reality-Show praktisch jeden einzelnen Tag an das ausstehende Luxusauto. Um das Versprechen einzulösen, besuchte Tom Kaulitz schließlich gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Bill eine professionelle Auto-Auktion. Dort ersteigerte er den feuerroten Ferrari F430.

Doch der Wagen wurde nicht erst kurz vor dem Geburtstag gekauft. Wie Kaulitz nun vor laufender Kamera verriet, hatte er den Sportwagen bereits im vergangenen Jahr erworben und seitdem klammheimlich in einer Garage versteckt gehalten. Ganz ohne Eigennutz war diese Aktion allerdings nicht, wie der Musiker lachend gestand: Wenn er schon einen solchen Wagen besorgen müsse, dann wolle er ihn wenigstens selbst noch ein Jahr lang fahren.

Das Patchwork-Glück der Familie Klum-Kaulitz

Die Rolle als Stiefvaters von gleich vier Kindern war für Tom Kaulitz anfangs eine völlig neue Erfahrung, auf die er sich nicht vorbereitet hatte. In der dritten Staffel ihrer Netflix-Serie gab er zu, dass in seinem ursprünglichen Lebensentwurf eigene Kinder eigentlich nie vorgesehen waren. Heute bezeichnet er das Dasein als Stiefvater jedoch als eine Aufgabe, die er über alles liebt.

Seit der Hochzeit mit Heidi Klum im Jahr 2019 ist er fester Bestandteil der Familie und Stiefvater von Leni, Henry, Johan und Lou. Henry, Johan und Lou stammen aus Heidis früherer Ehe mit dem weltberühmten Sänger Seal, während Leni aus der Beziehung mit Flavio Briatore hervorging.

Der Ehrentag wurde von der Familie standesgemäß zelebriert. Heidi Klum veröffentlichte zahlreiche rührende Schnappschüsse aus Kindertagen ihres Sohnes, der inzwischen selbst erfolgreich als Model arbeitet. Am Abend feierte die gesamte Patchwork-Familie in einem Restaurant, wo das Geburtstagskind die Kerzen auf der Torte ausblies und sichtlich glücklich seinen ersten legalen alkoholischen Drink genoss, da in den USA der Konsum von Alkohol bekanntlich erst ab diesem Meilenstein-Alter erlaubt ist.