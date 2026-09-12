Schauspiel-Star Elyas M’Barek klagt über sexuelle Belästigung

Schauspieler Elyas M’Barek ist zurück in München. Der 44-Jährige spricht nun offen über den Grund für seinen Umzug und die Schattenseiten seiner Bekanntheit.

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Austro-Schauspiel-Export Elyas M’Barek ist nach drei Jahren in Brooklyn Anfang dieses Jahres zusammen mit seiner Frau Jessica in seine Heimatstadt zurückgekehrt. Als Grund für diesen Schritt nannte der 44-Jährige gegenüber der Süddeutschen Zeitung den immensen Pendelstress: "Es war am Ende einfach zu krass zum Arbeiten." In München freut sich der Schauspieler auf die Isar, die Berge und Biergärten. Allerdings fehlt ihm dort im Vergleich zu Brooklyn die Anonymität auf der Straße.

Elyas M'Barek und seine Frau Jessica © Getty Images

Offene Worte über fehlende Privatsphäre

Im Gespräch mit dem Männermagazin Monsieur schildert Elyas M’Barek die Kehrseite seines Bekanntheitsgrades durch Erfolge wie "Türkisch für Anfänger" und "Fack ju Göhte". Der Schauspieler berichtet über grenzüberschreitende Situationen im Alltag mit Fans, bei denen seine Privatsphäre nicht respektiert wurde.

Klare Grenzen gegen unerwünschte Übergriffe

Besonders in früheren Jahren sah sich der Filmstar immer wieder mit unerwünschtem Verhalten konfrontiert. In dem Interview erinnert sich der 44-Jährige: "Ich weiß das nicht, aber ich kann sagen, dass mir schon oft einfach von Frauen auf den Arsch gehauen oder mir sexuell anzügliche Dinge gesagt wurden. Ich wurde vor allem früher ständig sexualisiert. Und dann denken sie eben, da können sie auch mal zupacken". Heute stellt Elyas M’Barek klar, dass er in solchen Situationen deutliche Grenzen zieht.