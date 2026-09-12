Wolfgang Ambros zündet "pures" Wien-Doppelpack

Samstag und Sonntag spielt Wolfgang Ambros mit seinem Akustik-Programm "Pur VII" im Theater im Park auf. Mit dabei alle Hits und die länger nicht gespielte Klassiker wie "schaffnerlos"

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"Ein neues Album interessiert mich nicht. Ich glaube auch, dass das, was ich gemacht habe genügt. Was ich aber nach wie vor gerne mache, sind Konzerte. Ich will Gitarre spielen, ich möchte singen und den Menschen Freude bringen." Dieses Wochenende ist es für Wolfgang Ambros endlich wieder in Wien so weit. Heute und morgen spielt er mit dem eindringlichen Unplugged-Programm "Pur VII" im Theater im Park auf.

Wolfgang Ambros kehrt in das malerische Theater im Park zurück. © Zeidler

Die 3.200 Fans dürfen sich auf eine einzigartige Werkschau rund um ewige Austropop-Hymnen wie "Da Hofa", die "Kinettn", "Die Blume aus dem Gemeindebau", "Zwickt's mi" und natürlich Schifoan freuen. Dazu holt Ambros auch selten gespielte Klassiker wie "Schaffnerlos" und "Inselwitz" wieder zurück auf die Setlist.