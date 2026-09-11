Christina Stürmer: "Die KI macht mir Druck!"

Sie ist wieder da! Mit 14-tägiger Verspätung wegen einer sturmbedingten Konzert-Absage legt Christina Stürmer wieder los. Mit der neuen Show "Es wird wieder laut", die am 18. September auch im Wiener Gasometer stoppt und dem großen oe24-Interview.

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Nach der Unplugged-Ära gibt Christina Stürmer jetzt wieder Vollgas. Am Freitag kommt die neue Show "Es wird wieder laut" im Kufstein zur Premiere. Am 18. September gibt’s das große Wien-Konzert.

Im oe24-Interview spricht Christina Stürmer über …

… ihre neue Show. Die Fans dürfen sich viel gute Laune erwarten, weil wir sehr spielfreudig sind. Jede Vorfreude vom Linz-Konzert liegt jetzt auf Kufstein und Wien. Am wichtigsten ist mir, dass jeder eine gute Zeit hat. Dass man die Probleme die man im Alltag hat für diesen Konzert-Abend vergisst und endlich mal durchatmen kann.

… das abgesagte Linz Konzert: Das war sehr bitter, denn da waren ja auch die Kinder mit und meine Eltern waren auch schon mehr oder weniger in den Startlöchern. Ich hasse solche Entscheidungen. Das ist schon bei Krankheit schlimm, aber wegen dem Wetter eigentlich noch bitterer. Wir hatten schon einen schönen Soundcheck und uns schon so sehr auf das Konzert gefreut. Jetzt geht es halt erst im Kufstein los.

… die Unplugged-Ära: Das war sehr schön, aber die hängen wir jetzt sozusagen einmal auf dem Jackenständer und werden wieder laut.

Christina Stürmer mit Oliver Varga © Zeidler

… den Neustart: Es ist etwas ganz anderes als zuletzt. Aber es sind keine neuen Songs dabei, denn damit tue ich mir gerade in Zeiten der KI wahnsinnig schwer. Die spuckt ja Dinge raus die nicht einmal so schlecht sind. Also muss man noch besser sein und noch mehr in die Tiefe gehen. Das ist ein großer Druck!

… ihre Kariere: Früher haben wir oft jedes Wochenende Konzerte gespielt und waren dazwischen noch ständig im Studio. Das würde ich jetzt energetisch gar nicht mehr schaffen, geschweige denn natürlich mit Familie und Kindern. Das ist schon eine andere Herausforderung! Bei der großen war gerade Schulwechsel. Das frisst natürlich viel Energie, die ich aber auch gerne reinstecke! Und dann dauert es halt mit einem neuen Album nochmal länger.

… das neue Album: Ich will keinen Schnellschuss liefern, sondern Substanz. Es gibt schon einige Songs, aber ich finde die halt noch nicht gut genug! Aber mein Ziel wäre es schon bis zum Nachhol-Konzert im Linz nächsten Juni etwas neues zu haben.

… ihre beiden Töchter: Marina, die Große, die kann den Job der Mama schon sehr gut schon begreifen. Auch wenn ihr die Konzerte zu laut sind. Lotta ist ja erst fünf und die mag es gar nicht wenn ich auf der Bühne bin und sie nicht zu mir kuscheln kommen kann. Deshalb tun ihr die Konzerte auch nicht gut. Da ist sie dann bei der Oma. Aber sie findet es jetzt natürlich ultracool, dass sie jetzt alleine auf Tour mitfahren darf und Marina daheim bleiben und in die Schule gehen muss.

Christina Stürmer mit oe24-Reporter Thomas Zeidler © Zeidler

… Ihr Liebesgeheimnis nach 20 Jahre Beziehung: Es ist natürlich einfacher, dass Oliver und ich Musiker sind und nicht irgendeinen nine-to-five Bürojob haben. Dazu reden wir alles aus und machen trotz der vielen Gemeinsamkeiten und unserer zwei Kinder aber auch viel alleine. Wir picken nicht die ganze Zeit aufeinander. Er ist einfach der Topf vom Deckel. Und wenn ich nicht da bin ist er auch die Mama. Trotzdem warte ich nicht auf einen Heiratsantrag!