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Geburtstags-Konzert

Für Heinz wurden sogar die ORF-Stars zu Rockern

Mehrere Musiker stehen gemeinsam auf einer Bühne und feiern, einige halten Instrumente.
© Thomas Zeidler
30 Jahre Heinz (aus Wien)! Am Donnerstag feierten Michi Gaissmaier und Co. das große Band-Jubiläum in der Wiener Open Air Arena. Als Gratulanten stellten sich dabei auch Marco Pogo, Peter von den "Sportis" sowie die ORF-Stars Tobias Pötzelsberger und Robert Palfrader ein.
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Es war die größte Geburtstagsparty des Austropop. Am Donnerstag feierten Heinz (aus Wien) in der Open Air Arena, also dort, wo man 1996 das allererste Konzert zündete, den 30er. Und (fast) alle rockten mit. Nämlich nicht nur 1.500 Fans, sondern auch Freunde und Wegbegleiter wie der Nino aus Wien („Gezeichnet fürs Leben“), Peter Brugger von den Sportfreunden Stiller („Du warst mir immer ein Freund“), Birgit Denk („Das Konzept“), Lelo Brossmann („Es ist so schade um Ray“) oder Marco Pogo („Bohemian wie du“).

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Sie alle sind mit ihren Coverversionen von Wolfgang Ambros, Andrew Gold, Teenage Fanclub, den Lemonheads oder Dandy Warhols ab Freitag ja auch auf der brandneuen Heinz-Duett-CD "Du warst mir immer ein Freund" mit dabei.

Große Menschenmenge vor einer Bühne bei einem Konzert im Freien bei Nacht.
© Thomas Zeidler
Zwei Musiker performen auf einer Bühne, einer singt leidenschaftlich und zeigt nach oben.
Heinz mit Marco Pogo © Thomas Zeidler

Einer hat sich nicht auf die CD getraut, dafür aber als Musiker auf die Arena-Bühne: ZIB-Sprecher Tobias Pötzelsberger rockte bei "Schön" an der Gitarre mit. Auch TV-Kaiser Robert Palfrader, der zur Begrüßung einen bischöflichen Segen aussprach, Schönheitsfehler („Mein Ruf ist im Eimer“) und der extra aus den USA eingeflogene Projekt-X-Star Clemens Haipl („Radiogerät“) hatten Gastauftritte.

Zwei Musiker stehen auf einer Bühne, einer mit Gitarre, der andere singt ins Mikrofon.
Heinz mit Peter Brugger © Thomas Zeidler
Zwei Musiker treten auf einer Bühne auf, einer spielt Gitarre, der andere singt ins Mikrofon.
Heinz mit Nino © Thomas Zeidler
Mann im Bischofskostüm mit rotem Umhang und Krummstab steht auf einer Bühne und singt.
Palfrader © Thomas Zeidler
Zwei Musiker singen und spielen Gitarre auf einer Bühne bei einem Live-Konzert.
Heinz mit ZiB-Moderator Tobias Pötzelsberger © Thomas Zeidler

Dazu lieferten Michi Gaissmaier, Bernd Jungmair, Markus Gartner und Cornelius Dix vom Opener "Sprich mich an" bis zum All-Star-Finale "Du warst mir immer ein Freund" natürlich die Essenz der 30-jährigen Karriere. Also nahezu-Welthits wie "Lässig sein", "Ich hab mit Tocotronic Bier getrunken" oder "Lieb im Prinzip". Cool: Für "(Ich wär gern) Johnny Depp" holte man dann sogar den 2008 ausgestiegenen Ex-Gitarristen Paul Wallner zurück. Eine würdige Geburtstagsfeier, der man am 9. Dezember einen Club-Auftritt im Chelsea drauflegt. Bei der dortigen 40er-Feier!

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