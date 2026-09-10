Für Heinz wurden sogar die ORF-Stars zu Rockern

30 Jahre Heinz (aus Wien)! Am Donnerstag feierten Michi Gaissmaier und Co. das große Band-Jubiläum in der Wiener Open Air Arena. Als Gratulanten stellten sich dabei auch Marco Pogo, Peter von den "Sportis" sowie die ORF-Stars Tobias Pötzelsberger und Robert Palfrader ein.

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Es war die größte Geburtstagsparty des Austropop. Am Donnerstag feierten Heinz (aus Wien) in der Open Air Arena, also dort, wo man 1996 das allererste Konzert zündete, den 30er. Und (fast) alle rockten mit. Nämlich nicht nur 1.500 Fans, sondern auch Freunde und Wegbegleiter wie der Nino aus Wien („Gezeichnet fürs Leben“), Peter Brugger von den Sportfreunden Stiller („Du warst mir immer ein Freund“), Birgit Denk („Das Konzept“), Lelo Brossmann („Es ist so schade um Ray“) oder Marco Pogo („Bohemian wie du“).

Sie alle sind mit ihren Coverversionen von Wolfgang Ambros, Andrew Gold, Teenage Fanclub, den Lemonheads oder Dandy Warhols ab Freitag ja auch auf der brandneuen Heinz-Duett-CD "Du warst mir immer ein Freund" mit dabei.

© Thomas Zeidler

Heinz mit Marco Pogo © Thomas Zeidler

Einer hat sich nicht auf die CD getraut, dafür aber als Musiker auf die Arena-Bühne: ZIB-Sprecher Tobias Pötzelsberger rockte bei "Schön" an der Gitarre mit. Auch TV-Kaiser Robert Palfrader, der zur Begrüßung einen bischöflichen Segen aussprach, Schönheitsfehler („Mein Ruf ist im Eimer“) und der extra aus den USA eingeflogene Projekt-X-Star Clemens Haipl („Radiogerät“) hatten Gastauftritte.

Heinz mit Peter Brugger © Thomas Zeidler

Heinz mit Nino © Thomas Zeidler

Palfrader © Thomas Zeidler

Heinz mit ZiB-Moderator Tobias Pötzelsberger © Thomas Zeidler

Dazu lieferten Michi Gaissmaier, Bernd Jungmair, Markus Gartner und Cornelius Dix vom Opener "Sprich mich an" bis zum All-Star-Finale "Du warst mir immer ein Freund" natürlich die Essenz der 30-jährigen Karriere. Also nahezu-Welthits wie "Lässig sein", "Ich hab mit Tocotronic Bier getrunken" oder "Lieb im Prinzip". Cool: Für "(Ich wär gern) Johnny Depp" holte man dann sogar den 2008 ausgestiegenen Ex-Gitarristen Paul Wallner zurück. Eine würdige Geburtstagsfeier, der man am 9. Dezember einen Club-Auftritt im Chelsea drauflegt. Bei der dortigen 40er-Feier!