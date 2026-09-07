Fendrich-Abschied: "Danke für die letzten 45 Jahre"

Standing Ovations bei seinem letzten Konzert auf der Seebühne in Bregenz.

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Am Sonntag, den 6. September 2026, stand Rainhard Fendrich (vorerst) zum letzten Mal auf der Bühne und zündete in Bregenz sein letztes Konzert. Das Grande Finale der Jubiläums-Tour "Nur ein Wimpernschlag" und möglicherweise sogar der letzte große Auftritt der Legende. "Nach einer Tournee habe ich immer die Sehnsucht nach Stille. Ich sehne mich nach Ruhe" freut er sich nach über 60 umjubelten Konzerten, die allgemeinhin als die "beste Show des Austropop" gelten, schon auf eine Pause: "Ich plane nicht mehr langfristig!"

Rainhard Fendrich © Zeidler

Emotionale Worte auf Facebook

Nach seinem Konzert postete Fendrich auf Facebook eine emotionale Botschaft an seine Fans: "September ist meine Zeit — Zeit zum Durchatmen und zum Zurückblicken. Und Zeit, Danke zu sagen an alle, die mich durch die letzten 45 Jahre begleitet haben!" Worte die danach klingen, was der Ausnahme-Künstler im oe24-Talk bereits durchblicken ließ. Es könnte sein vielleicht letztes Konzert gewesen sein.

Auch wenn es danach unmittelbar "gar keine Pläne gibt", denkt Fendrich noch nicht an die Pension. "Ich habe überlegt einen Roman zu schreiben. Kurzgeschichten oder ein Theaterstück. Etwas das nichts mit Musik zu tun hat. Man muss eigentlich nur wach bleiben, dann kommen die Ideen von selber. Und ich habe nicht vor, in einer Komfortzone einzuschlafen", so die Austropop-Legende. Ein Hoffnungsschimmer für die Fans, dass ihnen ihr "Raini" auch in Zukunft noch viel Freude bereiten wird.