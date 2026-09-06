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Die Kino-Highlights der Woche

SR
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Zwei Frauen mit einem bewusstlosen Mann am Tisch und einer Sprühdose in der Küche.
© Hersteller
Die Kino-Neuerscheinungen im Überblick.
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Neu. Von bewegenden Dramen bis zu mitreißenden Komödien bringt die neue Kinowoche genau die richtige Mischung auf die große Leinwand.

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Fantasy: "Practical Magic 2 – Zauberhafte Schwestern"

Komödie. Mit Sandra Bullock und Nicole Kidman in den Hauptrollen kehrt "Practical Magic 2 – Zauberhafte Schwestern" in eine Welt zurück, die von schelmischem Zauber im Mondlicht und mächtiger Ahnenmagie geprägt ist. Die Owens-Schwestern müssen sich dem dunklen Fluch stellen, der ihre Familie ein für alle Mal zu zerreißen droht. Zusammen entdecken sie, dass das stärkste Band nicht nur in ihren Zaubersprüchen liegt, sondern in der unerschütterlichen Liebe, die sie verbindet. Ein Kinoereignis voller Spaß, Magie und Chaos, das man gesehen haben muss.

Filmplakat von "Practical Magic 2" mit Sandra Bullock, Nicole Kidman, Kerzen und einem Haus im Hintergrund.
Sandra Bullock und Nicole Kidman als Hexenschwestern. © Hersteller

Historien-Epos: "The Uprising - Für die Freiheit"

Drama. England im 14. Jahrhundert: Nach einer verheerenden Pestwelle treiben hohe Steuern und die Willkür des jungen Königs Richard II. das Volk in den Aufstand. Der Bauer Ploughman schließt sich den Rebellen um Wat Tyler und den Prediger John Ball an. Ihr Marsch auf London führt zu blutigen Kämpfen, die den König zu Verhandlungen zwingen.

Mann mit grauem, zerschlissenem Mantel blickt ernst nach unten, Hintergrund wolkig.
Andrew Garfield als Ploughman. © Hersteller

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