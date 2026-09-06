oe24
TV
E-Paper
Immo
Kultur

HIGHLIGHTS AM SONNTAG

Eine Frau und ein Mann sitzen zusammen auf einem Fahrzeug im Freien.
© Hersteller
xxx
OE24 auf Google bevorzugen

Action-Film: »Killer's Bodyguard 2« mit Reynolds, Jackson & Hayek

Komödie. Der Top-Bodyguard Michael Bryce hat seine Lizenz als Personenschützer verloren. Auf Anraten seiner Therapeutin versucht er, seine innere Mitte bei einem Urlaub auf Capri wiederzufinden. Doch mit der Erholung ist es schon wenige Stunden nach seiner Ankunft im Luxus-Ressort vorbei. Sonia Kincaid, Ehefrau des Auftragskillers Darius Kincaid, bittet Bryce mit Nachdruck um Hilfe. Er soll ihren Mann aus den Fängen der Mafia und des Schurken Aristoteles Papadopoulos retten. Und so begibt sich Bryce auf eine halsbrecherische Verfolgungsjagd rund um die Welt.

ORF 1
20.15 UHR
Zwei Männer unterhalten sich am Ufer vor einer malerischen Häuserkulisse am Wasser.
S.  L. Jackson und R. Reynolds. © Hersteller

Action-Komödie: »Deadpool 2« mit Ryan Reynolds, Morena Baccarin & Co

Drei Comic-Charaktere, einer mit Waffe, einer mit Maske, posieren nebeneinander.
Zazie Beetz, Ryan Reynolds & Josh Brolin. © Fox

Sci-Fi. Nach dem Verlust von Vanessa, der Liebe seiner Lebens, muss der Söldner Wade Wilson alias Deadpool ein Team zusammenstellen, um den jungen Mutanten Russell Collins alias Firefist vor dem Bösewicht Cable zu beschützen. Dabei entsteht eine mehr als skurrile Truppe. Nebenbei setzt Deadpool alles daran, den Titel des besten Cocktailmixers und des begehrtesten Liebhabers der Welt zu erwerben.

PRO 7
20.15 UHR

Auch interessant

Holt sich die AfD die absolute Mehrheit?

Köche schwören darauf: Dieser Trick macht Eierspeis fluffiger

Das sollten Sie in der Woche vom 7. bis 13. September laut Mondkalender tun

Abenteuer-Film: »The King's Man: The Beginning« mit Ralph Fiennes

Mehrere Figuren aus dem Film "The King's Man" vor collageartigem, dramatischem Hintergrund.
Terrornetzwerke müssen gestoppt werden. © ORF

Action. Der reiche Arthur Orlando, Duke of Oxford, kann einen Anschlag auf Ferdinand von Österreich verhindern. Dennoch gelingt es, den österreichischen Thronfolger zu erschießen, was zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs führt. Es stellt sich heraus, dass der Attentäter zu einem Terrornetzwerk gehört, das die europäischen Herrscherhäuser unterwandert. Nur Orlando Oxford erkennt die Gefahr und gründet daraufhin den Geheimdienst die "Kingsman".

RTL
20.15 UHR

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

HIGHLIGHTS AM SONNTAG

Die TV-Highlights der Woche

Briten lassen Flugzeuge am Boden

Die Kino-Highlights der Woche

HIGHLIGHTS AM SAMSTAG

»Erlebnis Bühne LIVE: Das große Staatsopern-Air 2026«

Bagnaia holte sechsten Saisonsieg im Sprint

Schimmelbefall in St. Pöltener NV-Arena

Erdogan droht Kurden-Miliz YPG mit Zerschlagung

Causa Strache: Waldhäusl attackiert Wiener FPÖ