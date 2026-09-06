HIGHLIGHTS AM SONNTAG

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Action-Film: »Killer's Bodyguard 2« mit Reynolds, Jackson & Hayek

Komödie. Der Top-Bodyguard Michael Bryce hat seine Lizenz als Personenschützer verloren. Auf Anraten seiner Therapeutin versucht er, seine innere Mitte bei einem Urlaub auf Capri wiederzufinden. Doch mit der Erholung ist es schon wenige Stunden nach seiner Ankunft im Luxus-Ressort vorbei. Sonia Kincaid, Ehefrau des Auftragskillers Darius Kincaid, bittet Bryce mit Nachdruck um Hilfe. Er soll ihren Mann aus den Fängen der Mafia und des Schurken Aristoteles Papadopoulos retten. Und so begibt sich Bryce auf eine halsbrecherische Verfolgungsjagd rund um die Welt.

ORF 1

20.15 UHR

S. L. Jackson und R. Reynolds. © Hersteller

Action-Komödie: »Deadpool 2« mit Ryan Reynolds, Morena Baccarin & Co

Zazie Beetz, Ryan Reynolds & Josh Brolin. © Fox

Sci-Fi. Nach dem Verlust von Vanessa, der Liebe seiner Lebens, muss der Söldner Wade Wilson alias Deadpool ein Team zusammenstellen, um den jungen Mutanten Russell Collins alias Firefist vor dem Bösewicht Cable zu beschützen. Dabei entsteht eine mehr als skurrile Truppe. Nebenbei setzt Deadpool alles daran, den Titel des besten Cocktailmixers und des begehrtesten Liebhabers der Welt zu erwerben.

PRO 7

20.15 UHR

Abenteuer-Film: »The King's Man: The Beginning« mit Ralph Fiennes

Terrornetzwerke müssen gestoppt werden. © ORF

Action. Der reiche Arthur Orlando, Duke of Oxford, kann einen Anschlag auf Ferdinand von Österreich verhindern. Dennoch gelingt es, den österreichischen Thronfolger zu erschießen, was zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs führt. Es stellt sich heraus, dass der Attentäter zu einem Terrornetzwerk gehört, das die europäischen Herrscherhäuser unterwandert. Nur Orlando Oxford erkennt die Gefahr und gründet daraufhin den Geheimdienst die "Kingsman".