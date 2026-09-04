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Krimi: »Ein letzter Job« mit Michael Caine mit Jim Broadbent
Spannung. Eine Gruppe pensionierter Krimineller wagt im hohen Alter einen letzten, spektakulären Juwelenraub in London (basierend auf dem realen Hatton-Garden-Coup.
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Romantische Komödie: »Auch Liebe macht mal Ferien 3«
Die Paare kommen zu einer Hochzeit wieder zusammen, was zu alten und neuen Dramen führt und sie dazu zwingt, sich zu fragen, warum sie eigentlich geheiratet haben.
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Humor. Stavros Halkias schlüpft in die Rolle des anrüchigen Onkels, nimmt das Gesundheitssystem aufs Korn und warnt vor den Folgen eines exzessiven Lebensstils.
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Sport-Dokumentation: »Untold Mr. T: I Pity The Fool«
Einblicke. Als Ikone der 80er eroberte Mr. T die Welt. Diese Dokumentation enthüllt die Geschichte hinter dem Mann mit Irokese, Goldketten und Kult-Slogan.
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