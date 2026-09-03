Game-Show: »Schlag den Star« mit Lilli & Luna Schweiger
Challenge. Die Schwestern Lilli und Luna Schweiger, Töchter von Schauspieler Til Schweiger, treten gegen die Zwillinge Cheyenne und Valentina Pahde an. In bis zu 15 Spielrunden kämpfen die Schwestern-Paare um den Sieg. Gefragt sind Ausdauer, Geschick, Köpfchen und technische Präzision. Matthias Opdenhövel führt durch den Wettkampfabend, Ron Ringguth kommentiert. Für die Schweiger-Töchter ist es bereits der zweite Anlauf. 2025 unterlagen sie den Geiss-Schwestern. Nun wollen Lilli und Luna ihre Niederlage vergessen machen und gegen die Pahde-Zwillinge erfolgreicher sein. Cheyenne und Valentina Pahde sind als Schauspielerinnen bekannt und treten diesmal gemeinsam im direkten Wettkampf gegen die Schweiger-Schwestern an. Beide sind seit Jahren aus beliebten Fernsehserien bekannt und wollen ihre Erfahrung und Nervenstärke in den Spielen unter Beweis stellen.
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