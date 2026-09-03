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Game-Show: »Schlag den Star« mit Lilli & Luna Schweiger

Vier Frauen in roten und blauen Trainingsanzügen bei „Schlag den Star“ auf einer Showbühne.
© Hersteller
Herausforderung: Schweiger-Schwestern vs. Pahde-Zwillinge.
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Challenge. Die Schwestern Lilli und Luna Schweiger, Töchter von Schauspieler Til Schweiger, treten gegen die Zwillinge Cheyenne und Valentina Pahde an. In bis zu 15 Spielrunden kämpfen die Schwestern-Paare um den Sieg. Gefragt sind Ausdauer, Geschick, Köpfchen und technische Präzision. Matthias Opdenhövel führt durch den Wettkampfabend, Ron Ringguth kommentiert. Für die Schweiger-Töchter ist es bereits der zweite Anlauf. 2025 unterlagen sie den Geiss-Schwestern. Nun wollen Lilli und Luna ihre Niederlage vergessen machen und gegen die Pahde-Zwillinge erfolgreicher sein. Cheyenne und Valentina Pahde sind als Schauspielerinnen bekannt und treten diesmal gemeinsam im direkten Wettkampf gegen die Schweiger-Schwestern an. Beide sind seit Jahren aus beliebten Fernsehserien bekannt und wollen ihre Erfahrung und Nervenstärke in den Spielen unter Beweis stellen.

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