"Für alle(s) offen": DAS ist Simone Lugners Neuer

Simone Lugner zieht ins "Forsthaus Rampensau" und hat einen nicht unbekannten (TV-)Partner mit dabei.

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Lange wurde darüber schon gemunkelt, nun steht der Einzug von Simone Lugner in das bekannte Forsthaus Rampensau offiziell fest. Sie tauscht das glatte Society-Parkett gegen das raue Leben im Forsthaus auf der Kärntner Alm. Doch sie zieht nicht allein ein, sondern hat einen sportlichen Spielpartner an ihrer Seite: Zirkusdirektor Alexander Schneller. Im oe24-Talk plaudert der fesche 39-Jährige darüber, was ihn zum mitmachen bewogen hat.

Simone Lugner und Alexander Schneller © ProsiebenSat1Puls4

"Simone hat mich gefragt und ich habe zugesagt", lacht Schneller im oe24-Talk. Die Beweggründe dafür sind bei dem Zirkusdirektor schnell erklärt. "Durch meinen Job war ich schon öfter im Fernsehen, aber Trash-TV ist für mich absolutes Neuland. Ich mache mit, weil ich mich mit Simone gut verstehe und so meinen Bekanntheitsgrad steigern kann", erklärt Schneller.

Bisexuell und in einer Beziehung

Nicht ganz so einfach, war es seinem Lebens-Partner das Ganze beizubringen. "Ich bin bisexuell und zur Zeit in einer Beziehung mit meinem Freund. Da gab es zu Beginn natürlich Gesprächsbedarf. Er war schon eifersüchtig", so Schneller. "Es hat viel Fingerspitzengefühl gebraucht, um ihn davon zu überzeugen. Aber ich bin treu und wir führen eine monogame Beziehung. Egal war's ihm nicht, aber er akzeptiert es", führt der Artist und Akrobat weiter aus. Dass überall Versuchungen lauern und gerade in einem Trash-TV-Format viel passieren kann, lässt Schneller kalt.

Ehrgeiz und Sport

Simone Lugner und Alexander Schneller © ProsiebenSat1Puls4

Am gemeinsamen Ziel gibt es für das ungleiche Duo keine Zweifel. "Einen schönen Ausblick habe ich auch in meiner Villa. Ins Forsthaus ziehe ich, um zu gewinnen", erklärt Simone kämpferisch. Alexander ergänzt: "Ich bin Akrobat, mega-ehrgeizig und super sportlich, die Spiele sind genau meins", ergänzt Schneller. Ob das ausreicht um die Trash-Krone zu holen, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Die neue Staffel startet am Freitag, 9. Oktober, 20:15 Uhr auf JOYN & ATV.