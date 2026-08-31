Paukenschlag! Simone Lugner zieht ins Forsthaus Rampensau

Simone Lugner zieht tatsächlich ins "Forsthaus Rampensau" und stellt sich dort einer völlig neuen Herausforderung auf der Alm.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Lange wurde darüber schon gemunkelt, nun steht der Einzug von Simone Lugner in das bekannte Forsthaus Rampensau offiziell fest. Sie tauscht das glatte Society-Parkett gegen das raue Leben im Forsthaus auf der Kärntner Alm. Doch sie zieht nicht allein ein, sondern hat einen sportlichen Spielpartner an ihrer Seite: Zirkusdirektor Alexander Schneller.

Simone Lugner im Forsthaus

Die beiden lernten sich beim Diversity-Ball kennen und sind seither befreundet. Nun wartet die Herausforderung, auf engstem Raum zusammenzuleben. Simone Lugner meint dazu: "Das wird spannend. Ich lerne zwar auf Events ständig neue Leute kennen, aber ich ziehe nicht mit ihnen zusammen, um auf engstem Raum zu leben". Ihr Partner Alexander sieht die Situation im Forsthaus Rampensau gelassener, da sein Zuhause ein Wohnwagen ist und er enge Räume gewohnt ist: "Mein Zuhause ist ein Wohnwagen. Enge und viele Leute um mich herum bin ich gewohnt."

Forsthaus Rampensau wird hart

Am gemeinsamen Ziel gibt es für das ungleiche Duo keine Zweifel. "Einen schönen Ausblick habe ich auch in meiner Villa. Ins Forsthaus ziehe ich, um zu gewinnen", erklärt Simone kämpferisch. Alexander ergänzt: "Ich bin Akrobat und topfit, die Spiele sind genau meins. Simone ist eher fürs Socializen im Forsthaus zuständig."

Das sind die Paare

Mit dem Einzug der beiden nimmt die Show langsam Gestalt an. Die ersten bekannten Promi-Paare für die neue Staffel sind:

Beverly & Elsa

Susi & Norbert

Simone Lugner & Alexander Schneller

Wer noch einziehen wird, wird in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Die neue Staffel startet am Freitag, 9. Oktober, 20:15 Uhr auf JOYN & ATV.