oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Beatpatrol

Kult-Star: Mel C bringt Wien zum Beben

Frau in Sportkleidung posiert lächelnd vor bunter Wand und zeigt das Peace-Zeichen.
© Variety via Getty Images
Am 4. und 5. September 2026 feiert das legendäre BEATPATROL Festival Premiere in einer völlig neuartigen Kulisse: Die historische Galopprennbahn Freudenau dient als imposante Open-Air-Bühne für ein internationales Star-Aufgebot.
OE24 auf Google bevorzugen

Als "Sporty Spice" feierte Melanie C an der Seite der Spice Girls weltweite Megaerfolge. Heute begeistert die Britin die Massen auf eine völlig neue Art: Mit energiegeladenen DJ-Sets aus Dance-Pop, House und mitreißendem Festival-Sound verbindet sie am Samstag, dem 5. September, Popgeschichte mit moderner Clubkultur.

Doch das Spice Girl ist keineswegs das einzige Highlight des Samstags. Mit den Rave-Legenden von Scooter rund um Frontmann H.P. Baxxter zieht kompromisslose Feier-Energie in die denkmalgeschützten Tribünen ein, wenn Hymnen wie "Hyper Hyper" ertönen. Zudem reist mit dem brasilianischen DJ-Superstar Alok die Nummer drei der Welt an, um seine gigantische Show "Rave The World" abzuliefern. Abgerundet wird der Samstag durch die viralen Trance-Klänge von Marlon Hoffstadt (alias DJ Daddy Trance), das DJ-Duo MESTIZA und das britische Drum-&-Bass-Gespann Sigma.

Auch interessant

Rainhard Fendrich: Mit 'Bergwerk' im Steinbruch

Armee-Einsatz in Martin Hos Gourmet-Tempel

Andreas Gabalier stürmt mit "Handwerk" die Charts

Freitag im Zeichen von Techno-Königinnen und Festival-Legenden

Bereits am Freitag, dem 4. September, übernimmt die Elite der elektronischen Musik das Areal im Prater. Angeführt wird der erste Festivaltag von der belgischen Techno-Ikone Charlotte de Witte, die zu den weltweit prägendsten Namen des Genres gehört. Mit sechs Millionen Followern hat sie Mel C in Sachen Social Media längst überholt.

Für explosive Stimmung sorgt zudem der australische Publikumsliebling Timmy Trumpet, der seinen kraftvollen Festival-Sound gewohnt spektakulär mit Live-Trompete kombiniert. Ebenfalls am Freitag auf der Bühne: Die ukrainische Melodic-Techno-Größe Miss Monique, die britischen Drum-&-Bass-Schwergewichte Hybrid Minds und Dimension sowie der japanische Ausnahme-DJ Yousuke Yukimatsu.

Wer sich dieses Spektakel zwischen historischen Kaiser-Tribünen und saftigem Prater-Grün nicht entgehen lassen möchte, findet alle Infos und Tickets ab sofort unter www.beatpatrol.at.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Kult-Star: Mel C bringt Wien zum Beben

Armee-Einsatz in Martin Hos Gourmet-Tempel

Gender-Eklat um Schlager-Star Heino

Andreas Gabalier stürmt mit "Handwerk" die Charts

Wolfgang Ambros: heute steigt der Konzert-Aufreger

Neustart: Christina Stürmer wird mit Heimspiel laut

Dominic Thiem spricht über Hochzeit mit Lili Paul-Roncalli

Rainhard Fendrich: Mit 'Bergwerk' im Steinbruch

Bea Turin tauscht Rampenlicht gegen Wellness

Lugner-Ex Bambi: Brautkleid-Drama kurz vor Hochzeit!