Kult-Star: Mel C bringt Wien zum Beben

Am 4. und 5. September 2026 feiert das legendäre BEATPATROL Festival Premiere in einer völlig neuartigen Kulisse: Die historische Galopprennbahn Freudenau dient als imposante Open-Air-Bühne für ein internationales Star-Aufgebot.

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Als "Sporty Spice" feierte Melanie C an der Seite der Spice Girls weltweite Megaerfolge. Heute begeistert die Britin die Massen auf eine völlig neue Art: Mit energiegeladenen DJ-Sets aus Dance-Pop, House und mitreißendem Festival-Sound verbindet sie am Samstag, dem 5. September, Popgeschichte mit moderner Clubkultur.

Doch das Spice Girl ist keineswegs das einzige Highlight des Samstags. Mit den Rave-Legenden von Scooter rund um Frontmann H.P. Baxxter zieht kompromisslose Feier-Energie in die denkmalgeschützten Tribünen ein, wenn Hymnen wie "Hyper Hyper" ertönen. Zudem reist mit dem brasilianischen DJ-Superstar Alok die Nummer drei der Welt an, um seine gigantische Show "Rave The World" abzuliefern. Abgerundet wird der Samstag durch die viralen Trance-Klänge von Marlon Hoffstadt (alias DJ Daddy Trance), das DJ-Duo MESTIZA und das britische Drum-&-Bass-Gespann Sigma.

Freitag im Zeichen von Techno-Königinnen und Festival-Legenden

Bereits am Freitag, dem 4. September, übernimmt die Elite der elektronischen Musik das Areal im Prater. Angeführt wird der erste Festivaltag von der belgischen Techno-Ikone Charlotte de Witte, die zu den weltweit prägendsten Namen des Genres gehört. Mit sechs Millionen Followern hat sie Mel C in Sachen Social Media längst überholt.

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Für explosive Stimmung sorgt zudem der australische Publikumsliebling Timmy Trumpet, der seinen kraftvollen Festival-Sound gewohnt spektakulär mit Live-Trompete kombiniert. Ebenfalls am Freitag auf der Bühne: Die ukrainische Melodic-Techno-Größe Miss Monique, die britischen Drum-&-Bass-Schwergewichte Hybrid Minds und Dimension sowie der japanische Ausnahme-DJ Yousuke Yukimatsu.

Wer sich dieses Spektakel zwischen historischen Kaiser-Tribünen und saftigem Prater-Grün nicht entgehen lassen möchte, findet alle Infos und Tickets ab sofort unter www.beatpatrol.at.