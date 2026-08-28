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Lokal durchsucht

Armee-Einsatz in Martin Hos Gourmet-Tempel

Ay Vy in Hanoi
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Kurz vor der Eröffnung seines neuen Restaurants kam eine Spezialeinheit der Armee und durchsuchte das Lokal.
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Am 28. August eröffnet Martin Ho sein neues Luxus-Restaurant "Ay Vy" in Hanoi. Kurz vor dem großen VIP-Opening kam aber die vietnamesische Armee zu Besuch in seinen Gourmet-Tempel. Der Grund dafür ist einfach erklärt. Bei der Eröffnung werden zahlreiche hochrangige Gäste erwartet und die Spezialeinheit durchsuchte das Lokal auf eventuelle Gefahren für die VIPs.

Ay Vy in Hanoi
Ay Vy in Hanoi © Instagram

Gefunden wurde allerdings - zum Glück - nichts und somit steht der Eröffnung nichts mehr im Wege. Für Ho ist Hanoi nur der erste Standort für sein neues Restaurant-Konzept. Schon nächste Woche will er das "Ay Vy" in Wien im neuen Szene-Hotspot "Sanatorium" eröffnen und kurz danach das dritte Lokal in Dubai. Als weitere Standorte sind Ibiza und New York angedacht.

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