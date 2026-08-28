Lokal durchsucht
Armee-Einsatz in Martin Hos Gourmet-Tempel
Am 28. August eröffnet Martin Ho sein neues Luxus-Restaurant "Ay Vy" in Hanoi. Kurz vor dem großen VIP-Opening kam aber die vietnamesische Armee zu Besuch in seinen Gourmet-Tempel. Der Grund dafür ist einfach erklärt. Bei der Eröffnung werden zahlreiche hochrangige Gäste erwartet und die Spezialeinheit durchsuchte das Lokal auf eventuelle Gefahren für die VIPs.
Gefunden wurde allerdings - zum Glück - nichts und somit steht der Eröffnung nichts mehr im Wege. Für Ho ist Hanoi nur der erste Standort für sein neues Restaurant-Konzept. Schon nächste Woche will er das "Ay Vy" in Wien im neuen Szene-Hotspot "Sanatorium" eröffnen und kurz danach das dritte Lokal in Dubai. Als weitere Standorte sind Ibiza und New York angedacht.
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