Armee-Einsatz in Martin Hos Gourmet-Tempel

Kurz vor der Eröffnung seines neuen Restaurants kam eine Spezialeinheit der Armee und durchsuchte das Lokal.

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Am 28. August eröffnet Martin Ho sein neues Luxus-Restaurant "Ay Vy" in Hanoi. Kurz vor dem großen VIP-Opening kam aber die vietnamesische Armee zu Besuch in seinen Gourmet-Tempel. Der Grund dafür ist einfach erklärt. Bei der Eröffnung werden zahlreiche hochrangige Gäste erwartet und die Spezialeinheit durchsuchte das Lokal auf eventuelle Gefahren für die VIPs.

Ay Vy in Hanoi © Instagram

Gefunden wurde allerdings - zum Glück - nichts und somit steht der Eröffnung nichts mehr im Wege. Für Ho ist Hanoi nur der erste Standort für sein neues Restaurant-Konzept. Schon nächste Woche will er das "Ay Vy" in Wien im neuen Szene-Hotspot "Sanatorium" eröffnen und kurz danach das dritte Lokal in Dubai. Als weitere Standorte sind Ibiza und New York angedacht.