Aufbahrung im Palast: Der letzte Weg von König Harald

Der Sarg des verstorbenen König Harald wird in die Schlosskapelle überführt und dort aufgebahrt. Ganz Norwegen trauert um den Monarchen, während die Royals neue Titel tragen.

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Der Sarg von König Harald wird am am heutigen Freitag zum Palast überführt. Zudem finden am Sonntag in Kirchen in ganz Norwegen Trauergottesdienste mit Gedenkworten und einem besonderen Gebet statt. Nach dem Tod des 89-jährigen Monarchen am Freitag herrscht im gesamten Land tiefe Trauer. Vor dem Königlichen Schloss in Oslo liegt ein endloses Blumenmeer.

Neue Titel für das Königspaar

Mit dem Ableben des Regenten wurde der bisherige Kronprinz zu König Haakon, 53. Kurz darauf bestätigte der Palast, dass seine 53-jährige Ehefrau Mette-Marit fortan den Titel Königin trägt. Die offizielle Website des Königshauses präsentiert sich mittlerweile in Schwarz. Auf der Seite wurde bekanntgegeben, dass König Haakon, Königin Mette-Marit, Kronprinzessin Ingrid Alexandra, Königin Sonja, Prinz Sverre Magnus und Prinzessin Märta Louise den Sarg bei der Überführung begleiten.

König Haakon VIII. und Kronprinzessin Ingrid Alexandra © APA/AFP/NTB/LISE ASERUD

Die Details der feierlichen Aufbahrung

Bis zum Tag der Beisetzung bleibt der Sarg in der Schlosskapelle aufgebahrt. Der Palast teilte dazu mit: "Kadetten der Militärakademien der Streitkräfte stehen Wache am Sarg – zwei auf jeder Seite. Der Sarg wird auf einem Purpur verhüllten Katafalk stehen, und der Kranz der Familie wird am Sarg befestigt. Die Königskrone, das Reichsschwert, das Zepter und der Reichsapfel werden auf dem Sarg platziert".

Königspalast in Oslo © Getty Images

Letzter Abschied für die Bevölkerung

Die Schlosskapelle wird zu bestimmten Zeiten für einen Trauerzug geöffnet sein. Der Palast erklärte diesbezüglich: "Trauerzug bedeutet, dass alle, die dies wünschen, langsam an der Bahre vorbeigehen können, um sich von König Harald zu verabschieden". Die genauen Termine dafür werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.