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Kicker-Star Erling Haaland nimmt Abschied von König Harald

Erling Haaland und König Harald
© APA/AFP/NTB/AMANDA PEDERSEN GISKE
Die Nachricht vom Tod König Haralds trifft auch die Fußballwelt tief. Superstar Erling Haaland nimmt mit bewegenden Worten Abschied von dem verstorbenen norwegischen Monarchen.
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Die Nachricht vom Ableben des 89-jährigen König Harald bewegt auch die norwegische Sportwelt zutiefst. Der 26-jährige Fußball-Superstar Erling Haaland nimmt Abschied von dem Staatsoberhaupt und erinnert an ein gemeinsames Erlebnis, das nur wenige Wochen zurückliegt.

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Noch im Sommer durfte die norwegische Nationalmannschaft einen besonderen Moment mit dem Monarchen verbringen. Bei diesem gemeinsamen Termin zeigte sich der König sichtlich berührt und ließ seinen Emotionen freien Lauf. Rückblickend zählt dieses Treffen zu den schönsten letzten öffentlichen Auftritten des Royals.

Nun verleihen die Abschiedsworte von Erling Haaland dieser vergangenen Begegnung eine ganz besondere Bedeutung.

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