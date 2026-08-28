Andreas Gabalier stürmt mit "Handwerk" die Charts

Nach vier Jahren auf großen Bühnen legt Andreas Gabalier ein leises, persönliches Album vor. Mit "Handwerk" stürmte der Steirer direkt auf Platz 2 der iTunes-Charts.

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Nach einer vierjährigen Phase mit Auftritten auf den größten Bühnen im deutschsprachigen Raum hat der steirische Musiker eine künstlerische Auszeit genommen. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums seines "MTV Unplugged"-Albums verzichtete Andreas Gabalier vorübergehend auf den Tour-Alltag, um sich dem Songwriting sowie der Studioarbeit zu widmen. Das Ergebnis ist das Werk "Handwerk", das durch handgemachte und leise Töne geprägt ist.

Live eingespielt an vier Orten

Die Aufnahmen für die Produktion fanden in Berlin, Sandhausen, Bayern sowie in Nashville statt. Im Berliner Emil.Berliner-Studio spielte ein Streichquartett die orchestralen Arrangements ein. Die Musikstücke wurden ohne Computer zusammengesetzt, sondern von den Beteiligten vollständig live eingespielt. Das Album kombiniert neue Titel mit bekannten Songs, die durch überarbeitete Arrangements eine neue Charakteristik erhielten.

Andreas Gabalier © Getty Images

Überraschende Duette mit internationalen Gästen

Auf "Handwerk" sind zudem zwei unterschiedliche Duette vertreten. Der dreifache Eurovision-Song-Contest-Sieger Johnny Logan schrieb das Stück "Whiskey and Wine" eigens für den Steirer. Beide Künstler sangen den Country-Titel gemeinsam im Studio ein. Das zweite Duett "Una canzone per te" entstand in Zusammenarbeit mit Pietro Basile, einem in München aufgewachsenen, zweisprachigen Sänger mit Italo-Pop-Sound.

Dietrich Mateschitz und Andreas Gabalier © Getty

Rührende Worte an Dietrich Mateschitz

Das letzte Lied des Albums widmete der Musiker seinem verstorbenen Freund und Gönner Dietrich Mateschitz. In einem Instagram-Posting schrieb Gabalier: "Ich möchte mich bei einem Menschen ganz besonders bedanken, der auch nur noch von da oben zuschaut und ein sehr großer Gönner und Bewunderer war". Zudem fügte er hinzu: "Wie er vor einigen Jahren von uns gegangen ist, habe ich mir gedacht "Why do the good die young"? Dazu gibt es den letzten Song auf dem Album, den ich dir, lieber Didi Mateschitz – da oben bei den Red-Bull-Engerln, die dir die Flügel für die Ewigkeit verliehen haben, widmen möchte".

Andreas Gabalier "Handwerk" © Hersteller

Schon am Tag der Veröffentlichung stürmte das Album die iTunes-Charts und belegte den zweiten Platz. Lediglich die verstorbene Country-Legende Dolly Parton platzierte sich vor dem Steirer.