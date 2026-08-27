Busen-Show: Jazz Gitti zeigt auf Instagram alles

Die heimische Musik-Legende Jazz Gitti sorgt auf ihren sozialen Netzwerken wieder einmal für reichlich Gesprächsstoff. Auf Instagram überraschte sie ihre treue Fangemeinde mit überaus privaten und pikanten Einblicken in ihr Liebesleben.

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Die beliebte Wiener Künstlerin, die für ihre direkte und unverblümte Art bekannt ist, geht dieses Mal einen Schritt weiter als üblich. In einem kurzen Videoclip zeigt sie sich gewohnt humorvoll, präsentiert ihren Partner jedoch in einer überaus vertrauten und leidenschaftlichen Pose, die bei ihren Fans für heftige Reaktionen sorgt. In dem viralen Beitrag ist unzensiert zu sehen, wie ihr Ehemann ihr zärtlich den Hals küsst, während er ihr gleichzeitig beherzt an den Busen greift.

Jazz Gitti (80) nimmt die pikante Situation mit viel Humor und zeigt, dass auch im fortgeschrittenen Beziehungsleben die Leidenschaft und der Spaß keineswegs zu kurz kommen müssen.

Der pikante Liebes-Clip im Netz

Das Video, das Jazz Gitti auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal teilte, verbreitete sich in Windeseile. Zu sehen ist eine sichtlich gut gelaunte Gitti, die die Zärtlichkeiten ihres Mannes genießt, während dieser die Kamera offenbar gar nicht bemerkt oder sich bewusst leidenschaftlich zeigt. Er nähert sich ihr von hinten, küsst hingebungsvoll ihren Hals und greift anschließend ohne Zögern an ihren Busen.

Die Reaktionen der Community ließen nicht lange auf sich warten. Viele Fans bewundern die Offenheit und den ungebrochenen Lebensmut der Sängerin, die sich noch wie vor nicht darum schert, was andere über sie denken. Gitti beweist mit diesem Clip einmal mehr, dass sie sich selbst nicht zu ernst nimmt und ihr Privatleben mit einer gesunden Portion Humor würzt.

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Wut-Anfall mit Augenzwinkern

Doch die Liebeserklärung war nicht ohne eine typische Gitti-Pointe. Zu dem leidenschaftlichen Video verfasste die Künstlerin eine humorvolle Textzeile, die das turbulente Eheleben perfekt auf den Punkt bringt: "Ich liebe meinen Mann, aber manchmal könnte ich ihn..."

Anstelle von romantischen Worten folgt im Video ein abrupter und extrem lustiger Stimmungswechsel. Gitti inszeniert einen humorvollen Wut-Anfall und blendet direkt nach der pikanten Szene einen Ausschnitt aus dem weltbekannten Animationsfilm "Die Monster AG" ein. In diesem Clip ist zu sehen, wie ein Monster wild und unaufhaltsam auf ein anderes Tier einprügelt. Bei diesem humorvollen Ausschnitt handelt es sich um eine legendäre Szene aus dem Animations-Klassiker, in dem die Tiere in turbulenten Slapstick-Einlagen aufeinander losgehen – eine perfekte Metapher für die kleinen, alltäglichen Reibereien in einer langen, glücklichen Partnerschaft.

Begeisterte Reaktionen der Fangemeinde

Mit dieser humorvollen Einlage trifft die Wiener Frohnatur genau den Nerv ihrer Community. Die Kombination aus intimen Liebesbekundungen und dem witzigen Slapstick-Vergleich sorgt für schallendes Gelächter in den Kommentaren. Vor allem Gittis Busen hat es einigen Usern angetan: "Da würde ich auch gern mal...", schreibt ein Fan und sorgt für noch mehr Gelächter. Besonders pikant: Gitti trägt ein komplett transparentes Oberteil. Hier bleibt wenig Raum für Fantasie.