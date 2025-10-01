Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Afghane (17) drohte Ex-Freundin mit Blutbad in ihrer Schule

"Jeden abstechen"

Afghane (17) drohte Ex-Freundin mit Blutbad in ihrer Schule

01.10.25, 17:49
Teilen

Einer Woche nachdem, sie mit ihm Schluss gemacht hatte - ein 17-Jähriger ist am Dienstag in Steyr festgenommen worden, weil er seiner Ex-Freundin gedroht hatte, in ihrer Schule in Stockerau (Bezirk Korneuburg) ein Blutbad anzurichten.  

Der Bursche hatte offenbar nicht verkraftet, dass das Mädchen mit ihm Schluss gemacht hatte und schrieb ihr Nachrichten, dass er "jeden dort abstechen" werde, bestätigte Staatsanwaltschaftssprecher Andreas Pechatschek.

Die Schülerin hatte eine Woche vorher die Beziehung beendet. Mit den Drohungen - und abwechselnd auch Liebesgeständnissen - wollte der Bursche sie wohl zurückgewinnen. Das Mädchen vertraute sich seinem Direktor an und der verständigte am Montag die Polizei. Der 17-jährige Afghane aus Steyr wurde festgenommen, über eine U-Haft werde am Donnerstag entschieden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden