Afghane (17) drohte Ex-Freundin mit Blutbad in ihrer Schule

Einer Woche nachdem, sie mit ihm Schluss gemacht hatte - ein 17-Jähriger ist am Dienstag in Steyr festgenommen worden, weil er seiner Ex-Freundin gedroht hatte, in ihrer Schule in Stockerau (Bezirk Korneuburg) ein Blutbad anzurichten.

Der Bursche hatte offenbar nicht verkraftet, dass das Mädchen mit ihm Schluss gemacht hatte und schrieb ihr Nachrichten, dass er "jeden dort abstechen" werde, bestätigte Staatsanwaltschaftssprecher Andreas Pechatschek.

Die Schülerin hatte eine Woche vorher die Beziehung beendet. Mit den Drohungen - und abwechselnd auch Liebesgeständnissen - wollte der Bursche sie wohl zurückgewinnen. Das Mädchen vertraute sich seinem Direktor an und der verständigte am Montag die Polizei. Der 17-jährige Afghane aus Steyr wurde festgenommen, über eine U-Haft werde am Donnerstag entschieden.