Städtereise oder Naturgenuss: harry's home macht beides möglich

Viele Standorte

Städtereise oder Naturgenuss: harry's home macht beides möglich

22.12.25, 14:02
Aktivurlaub oder Städtetrip - mit harry´s home bietet für Jeden die perfekte Unterkunft.

Wer dem Weihnachtsstress spontan entfliehen oder das neue Jahr mit einem Tapetenwechsel beginnen möchte, findet bei den harry’s home hotels & apartments ideale Bedingungen für einen kurzfristig geplanten Kurztrip. Die Tiroler Hotelgruppe setzt bewusst auf Flexibilität und Individualität – perfekt für alle, die sich erst zwischen den Feiertagen oder rund um Silvester für eine Auszeit entscheiden.

In 16 Häusern in Österreich, Deutschland und der Schweiz genießen Gäste ein maßgeschneidertes Wohngefühl: vom regionalen Frühstück über Waschmöglichkeiten bis zur Espressomaschine im Zimmer. Besonders beliebt ist „harry’s Wohnzimmer“, ein gemütlicher Treffpunkt zum Ankommen, Abschalten oder Planen des nächsten Tages.

Städtereise oder Naturgenuss: harry’s home macht beides möglich
© Harrys Home

Ob urbaner Jahresausklang in Wien, Linz, Graz, Berlin oder Zürich, Naturerlebnisse in Dornbirn, Villach oder Osttirol oder aktive Wintertage mit E-Bike-Verleih und Rundumservice – jeder Standort eignet sich auch kurzfristig für einen entspannten Aufenthalt.

Zusätzlich attraktiv für Spontanurlauber: Noch bis ins neue Jahr gilt das 3=2-Special, bei dem drei Nächte gebucht, aber nur zwei bezahlt werden – ideal für einen verlängerten Kurzurlaub zum Jahreswechsel.

