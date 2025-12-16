Mit diesen Tricks überstehen Sie die Feiertage ohne Alkohol

Weihnachten und Alkohol, ein untrennbares Duo, könnte man meinen! Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt, Sekt zum Anstoßen, der obligatorische Schnaps nach dem Festessen… Wer den Alkohol in dieser Zeit verweigert, fühlt sich schnell wie der Außenseiter. Wir zeigen, wie Sie es trotzdem schaffen.

Im Dezember scheint sich alles rund um den Alkohol zu kreisen. Glühwein hier, Punsch dort und bei der Firmenfeier ein Glas Sekt zu viel. Dazu kommen noch die stressigen Weihnachtseinkäufe und der chaotische Jahresendspurt. Kein Wunder, dass in der hektischen Zeit der ein oder andere Frust-Ausschank stattfindet. Doch es geht auch ohne! Keine Sorge, Sie müssen nicht in der Ecke stehen oder sich seltsam fühlen. Mit den richtigen Strategien können Sie die Feiertage genauso genießen, ganz ohne Alkohol.

Setzen Sie klare Ziele und bleiben Sie standhaft

Bevor Sie sich ins Festgetümmel stürzen, sollten Sie sich ganz klar machen, warum Sie keinen Alkohol trinken wollen. Sei es für Ihre Gesundheit, Ihr Wohlbefinden oder weil Sie es einfach mal ausprobieren wollen – je klarer Ihr Ziel, desto leichter wird es, standhaft zu bleiben.

Gerade bei feierlichen Anlässen können Kollegen, Freunde oder Familie vielleicht neugierig oder sogar unverständlich reagieren. Das kann dazu führen, dass sie versuchen, Sie zu überreden. Doch hier gilt: Ein entschlossenes „Nein“ zum Alkohol ist die beste Antwort. Versuchen Sie keine Ausreden zu finden oder sich zu rechtfertigen. Sie müssen Ihre Entscheidung nicht begründen.

Alkoholfreie Alternativen

Wenn alle mit Glühwein, Punsch oder Sekt anstoßen, möchten Sie nicht mit einem Glas Wasser dastehen? Keine Sorge, Sie müssen nicht auf die festliche Stimmung verzichten. Es gibt inzwischen eine riesige Auswahl an alkoholfreien Getränken, die genauso gut schmecken und oft sogar besser!

Alkoholfreier Punsch oder Glühwein: Ein heißer Punsch aus Fruchtsäften, Zimt und Nelken kann genauso wohlige Weihnachtsstimmung erzeugen wie der alkoholhaltige Klassiker.

Heiße Schokolade: Probieren Sie eine heiße Schokolade mit einer Prise Zimt. Auch ohne Rum ist das ein Genuss.

Alkoholfreie Cocktails: Warum nicht mal einen alkoholfreien Weihnachts-Cocktail mixen? Zum Beispiel ein spritziger Cranberry-Mocktail oder ein Virgin Mojito – fruchtig, erfrischend und festlich.

Alkoholfreier Wein und Bier: Die Auswahl an alkoholfreiem Wein und Bier hat sich in den letzten Jahren enorm verbessert. Ein edler alkoholfreier Sekt oder ein kühles, hopfiges Bier ohne Alkohol schmecken genauso gut wie die Version mit Prozenten.

Zusammen ist es leichter

Alkoholfrei feiern macht viel mehr Spaß, wenn Sie nicht alleine sind! Überzeugen Sie einen Freund oder eine Freundin, es Ihnen gleichzutun – das sorgt nicht nur für Motivation, sondern auch für jede Menge Spaß. Wenn die anderen über die Stränge schlagen und es Ihnen zu viel wird, dann gehen Sie einfach. Niemand sagt, dass Sie bis zum Schluss bleiben müssen.

Mehr Zeit für sich

Der größte Vorteil des Verzichts auf Alkohol ist, dass Sie am nächsten Morgen nicht mit einem Kater kämpfen müssen. Stattdessen können Sie den Tag frisch und ausgeruht beginnen. Nutzen Sie die neu gewonnene Zeit für sich selbst. Wie wäre es mit einer morgendlichen Yoga-Runde, einem langen Spaziergang oder einfach einem gemütlichen Frühstück im Bett?

Wertvolle Familienzeit

Warum sich mit Alkohol vollladen, wenn Sie die Festtage auch mal ganz bewusst genießen können? Sie erleben das Fest so auf eine neue, entspannende Art und Weise. Ohne Kater, ohne Reue und mit mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge: Die Feiertage laden dazu ein, zur Ruhe zu kommen, mit Familie und Freunden in einer entspannten Atmosphäre zusammen zu sein und die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu schätzen.