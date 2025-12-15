GymBeam eröffnet neuen Fitness-Hotspot in Wiener City

Wer 2026 fit, stylisch und motiviert starten will, sollte sich den 15. Jänner vormerken – Der neue GymBeam Fitness Hub macht Wien ein Stück aktiver.

Wien bekommt Zuwachs im Fitness- und Lifestyle-Segment: Am 15. Jänner 2026 eröffnet GymBeam seinen neuen Fitness Hub im 1. Bezirk am Kärntner Ring 1. Mit dem neuen Standort setzt die Marke ein klares Zeichen für Bewegung, Style und eine zeitgemäße Fitnesskultur – mitten in der Innenstadt.

Mehr als ein Flagship-Store

Der neue GymBeam-Standort versteht sich nicht als klassisches Geschäft, sondern als urbaner Lifestyle-Hotspot. Angeboten wird ein breites Sortiment aus Sportnahrung, gesunder Ernährung, moderner Activewear und funktionalem Fitnesszubehör. Der Fitness Hub richtet sich an all jene, die Training, Lifestyle und Community miteinander verbinden wollen – und 2026 aktiv starten möchten.

© GymBeam

Vom Start-up zur europäischen Marke

GymBeam zählt zu den führenden Playern im europäischen Sporthandel. Gegründet 2014, entwickelte sich das Unternehmen unter dem Motto „Für jede Sportart“ vom reinen E-Commerce-Anbieter zu einer international erfolgreichen Fitness- und Lifestyle-Marke. Heute ist GymBeam in über 15 europäischen Ländern aktiv und hat sich eine breite Community aufgebaut.

© GymBeam

Eigene Produktlinien mit starkem Fokus auf Funktion

Zum Portfolio von GymBeam gehören auch mehrere hauseigene Marken. VanaVita, BeastPink, STRIX und XBEAM stehen für funktionale Produkte, modernes Design und einen klaren Performance-Anspruch – sowohl im Bereich Ernährung als auch bei Sportbekleidung und Zubehör.

Neuer Treffpunkt für Fitness und Lifestyle

Mit der Eröffnung in Wien setzt GymBeam einen weiteren Expansionsschritt und bringt internationales Fitness-Feeling direkt in die City. Der neue Fitness Hub soll künftig Treffpunkt für Sportbegeisterte, Lifestyle-Fans und urbane Fitness-Communities werden – zentral gelegen und offen für alle, die Bewegung als festen Bestandteil ihres Alltags verstehen.