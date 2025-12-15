Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper gesund&fit
Gesund & Fit
Startseite Astro Beauty Diät Fitness Gesund Medizin Wellness
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. gesund&fit
  3. Fitness
GymBeam eröffnet neuen Fitness-Hotspot in Wiener City
© GymBeam

Fit ins neue Jahr

GymBeam eröffnet neuen Fitness-Hotspot in Wiener City

15.12.25, 16:02
Teilen

Wer 2026 fit, stylisch und motiviert starten will, sollte sich den 15. Jänner vormerken – Der neue GymBeam Fitness Hub macht Wien ein Stück aktiver.

Wien bekommt Zuwachs im Fitness- und Lifestyle-Segment: Am 15. Jänner 2026 eröffnet GymBeam seinen neuen Fitness Hub im 1. Bezirk am Kärntner Ring 1. Mit dem neuen Standort setzt die Marke ein klares Zeichen für Bewegung, Style und eine zeitgemäße Fitnesskultur – mitten in der Innenstadt.

Mehr als ein Flagship-Store

Der neue GymBeam-Standort versteht sich nicht als klassisches Geschäft, sondern als urbaner Lifestyle-Hotspot. Angeboten wird ein breites Sortiment aus Sportnahrung, gesunder Ernährung, moderner Activewear und funktionalem Fitnesszubehör. Der Fitness Hub richtet sich an all jene, die Training, Lifestyle und Community miteinander verbinden wollen – und 2026 aktiv starten möchten.

GymBeam eröffnet neuen Fitness-Hotspot in Wiener City
© GymBeam

Vom Start-up zur europäischen Marke

GymBeam zählt zu den führenden Playern im europäischen Sporthandel. Gegründet 2014, entwickelte sich das Unternehmen unter dem Motto „Für jede Sportart“ vom reinen E-Commerce-Anbieter zu einer international erfolgreichen Fitness- und Lifestyle-Marke. Heute ist GymBeam in über 15 europäischen Ländern aktiv und hat sich eine breite Community aufgebaut.

GymBeam eröffnet neuen Fitness-Hotspot in Wiener City
© GymBeam

Eigene Produktlinien mit starkem Fokus auf Funktion

Zum Portfolio von GymBeam gehören auch mehrere hauseigene Marken. VanaVita, BeastPink, STRIX und XBEAM stehen für funktionale Produkte, modernes Design und einen klaren Performance-Anspruch – sowohl im Bereich Ernährung als auch bei Sportbekleidung und Zubehör.

Neuer Treffpunkt für Fitness und Lifestyle

Mit der Eröffnung in Wien setzt GymBeam einen weiteren Expansionsschritt und bringt internationales Fitness-Feeling direkt in die City. Der neue Fitness Hub soll künftig Treffpunkt für Sportbegeisterte, Lifestyle-Fans und urbane Fitness-Communities werden – zentral gelegen und offen für alle, die Bewegung als festen Bestandteil ihres Alltags verstehen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden