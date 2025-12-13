13.12. – 19.12.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (13.12. – 19.12.2025) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Seien Sie am Wochenende rücksichtsvoller, um die romantische Stimmung nicht zu trüben. Streitigkeiten und Spannungen können sich ab Dienstag zuspitzen.
- Gesundheit: Der Vorweihnachtsstress nimmt ab Dienstag zu. Beschränken Sie sich beizeiten auf das Notwendigste!
- Beruf: Gehen Sie mit Herausforderungen gelassener um! Wirtschaftlich ist alles im grünen Bereich.
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Mars fördert Ihre erotische Attraktivität. Singles sollten sich finden lassen, ganz ohne Erwartungsdruck. Je lockerer Sie alles nehmen, desto besser.
- Gesundheit: Ab Dienstag bekommen Sie einen Energieschub. Nur nicht gleich zu ehrgeizig, erst mal cool bleiben!
- Beruf: Konfrontationen sind keine gute Idee. Es ist sicher klüger, sich großzügig zu arrangieren.
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Schon das Wochenende könnte wieder mehr Harmonie bringen. Am Mittwoch ist die Mars-Opposition endlich überstanden. Bleiben Sie trotzdem noch geduldig!
- Gesundheit: Die großen physischen Belastungen sind am Mittwoch überstanden. Jetzt vor allem die Nerven schonen!
- Beruf: Gut, wenn die Vernunft die Oberhand gewinnt und Sie finanziell ein bisschen zurückstecken.
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Werden Sie lieber ein wenig vorsichtiger! Unter der Mars-Opposition ab Mittwoch könnten Sie sich Ärger einhandeln, der den Weihnachtsfrieden gefährdet.
- Gesundheit: Rechnen Sie mit physischen Herausforderungen! Gehen Sie kein Risiko ein, stärken Sie Ihr Immunsystem!
- Beruf: Besinnen Sie sich darauf, was wirklich wichtig ist, bevor Stress und Ärger überhandnehmen!
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Man ist Ihnen nach wie vor sehr zugeneigt. Die Stimme der Vernunft sollte aber ab Montag Vorrang haben. Daher verlässlich und verantwortungsbewusst!
- Gesundheit: Anstrengende Tage von Montag bis Mittwoch. Da wäre es klug, zumindest einen Gang zurückzuschalten.
- Beruf: Mit Verhandlungen bis Donnerstag zuwarten! Geben Sie sich mit einfachen Lösungen zufrieden!
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Mars ist Ihnen ab Dienstag wieder sehr gewogen und damit steigen Ihre Chancen. Aber ganz ohne Druck! Geduld und Fingerspitzengefühl erreichen mehr.
- Gesundheit: Ab Mitte der Woche verfügen Sie wieder über viel mehr Energie. Gönnen Sie sich trotzdem mehr Ruhe!
- Beruf: Überfordern Sie andere nicht mit Ihren Vorstellungen! Also viel cooler, nicht kämpferisch!
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Mars könnte Sie ab Dienstag mit Herausforderungen konfrontieren. Üben Sie sich lieber in Zurückhaltung, statt sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen!
- Gesundheit: Senken Sie Ihren Stresspegel und wappnen Sie sich gegen Erkältungen. Auch kein sportliches Risiko!
- Beruf: Beugen Sie sich vernünftigen Einsichten und schränken Sie Ihre Ambitionen lieber etwas ein!
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Von Montag bis Mittwoch ist man Ihnen bestimmt sehr gewogen. Zu viel Erwartungsdruck verträgt man aber immer noch nicht. Also lieber etwas geduldiger!
- Gesundheit: Sich in jeder Hinsicht etwas einzuschränken und sich nachhaltig zu stärken, fördert Ihr Wohlbefinden.
- Beruf: Richten Sie Ihren Fokus auf Wesentliches! Es kommt vor allem auf straffe Organisation an.
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Liebeshoch am Donnerstag und Freitag. Mars verlangt ab Dienstag aber Klarheit und Ernsthaftigkeit. Gehen Sie verantwortungsbewusst mit Ihrem Glück um!
- Gesundheit: Gut, wenn Sie Ihr Tempo etwas mäßigen und wieder bewusst mehr für Gesundheit und Wohlbefinden tun.
- Beruf: Geben Sie sich mit dem Erreichten zufrieden und bringen Sie Administratives in Ordnung!
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Erwachen neue Ambitionen! Mars drängt Sie auch in Sachen Liebe in die Offensive. Man sollte sich aber nicht bedrängt fühlen, daher lieber geduldiger!
- Gesundheit: Viel neue Energie, mit der aber auch Stress einhergehen könnte. Teilen Sie sich Ihre Kräfte klug ein!
- Beruf: Übernehmen Sie das Kommando mit Bedacht und beziehen Sie die Ideen anderer stärker mit ein!
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Am Samstag und Sonntag sind Sie sicher willkommen. Ab Dienstag sollten Sie aber bereit sein, sich für eine vernünftige und klare Linie zu entscheiden.
- Gesundheit: Vermeiden Sie allzu Anstrengendes zwischen Montag und Mittwoch! Ab Donnerstag wird es viel leichter.
- Beruf: Es wird wichtiger, sich gut zu organisieren und sich auf klare Prioritäten zu fokussieren.
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Mars hilft Ihnen ab Dienstag, mit Ihren Erwartungen viel vernünftiger umzugehen - vor allem, die Dinge nüchterner zu sehen und sich in Geduld zu üben.
- Gesundheit: Der Stress lässt schon ab Montag nach, Sie werden wieder über viel mehr Kraft und Ausdauer verfügen.
- Beruf: Auch wenn es noch Diskussionen gibt, können Sie Ihr Pensum wieder zielstrebiger bewältigen.
Ihre Glückzahlen: 150, 100, 90