Strumpfhosen-Hack: Mit diesen Geheimtipps verhindern Sie Laufmaschen

Besonders im Winter, wenn die Strumpfhose zu Ihrem besten Freund wird, ist der Frust groß, wenn der feine Stoff nach einmaligem Tragen schon Löcher bekommt. Doch keine Panik! Wir verraten die besten Hacks, mit denen Sie Ihre Strumpfhosen vor dem drohenden Laufmaschen-Desaster retten können.

Strumpfhosen sind das absolute Must-have in der Weihnachtszeit und können das festliche Outfit perfekt abrunden. Doch egal, wie gut sie passen oder wie vorsichtig man ist, es dauert oft nicht lange, bis die ersten Laufmaschen auftreten. Ein unglücklicher Moment, ein Haken an einer Ecke oder ein etwas zu hastiges Hineinschlüpfen, und schon ist der Albtraum jeder Fashionista Realität: das unansehnliche Loch in der Strumpfhose. Doch damit ist jetzt Schluss! Mit diesen genialen Hacks gehört das lästige Thema definitiv der Vergangenheit an.

Der Haarspray-Trick

© Getty Images

Es klingt vielleicht überraschend, aber Haarspray ist ein wahres Wundermittel, wenn es darum geht, Strumpfhosen vor dem Reißen zu bewahren. Der Trick ist einfach: Bevor Sie Ihre Strumpfhose anziehen, sprühen Sie sie von oben bis unten mit Haarspray ein. Der Spray verfestigt das Material der Strumpfhose und macht es widerstandsfähiger gegenüber Rissen und Laufmaschen. Lassen Sie die Strumpfhose nach dem Einsprühen gut trocknen, bevor Sie sie anziehen, damit der Effekt wirken kann.

Der Wasser-Trick

Statt mit den Fingern die Feinstrumpfhose wie gewohnt hochzuziehen, können Sie einen cleveren Trick anwenden: Befeuchten Sie Ihre Hände leicht mit Wasser, sie sollten nur feucht, aber nicht nass sein. Nun schlüpfen Sie mit den Füßen in die Strumpfhose und „rollen“ Sie sie mit den flachen, feuchten Händen langsam entlang des Beins hoch. Das Wasser sorgt dafür, dass sich das Material gleichmäßig verteilt und keine Spannungspunkte entstehen, an denen sich Laufmaschen bilden können.

Weitere Tipps, die Sie unbedingt beachten sollten

Vorsicht bei Schmuck

Ihre Strumpfhose kann es gar nicht leiden, wenn Ringe, Uhren oder Armreifen daran hängen bleiben. Ein kurzer Haken und schon hat sich die Laufmasche eingeschlichen. Achten Sie beim Anziehen darauf, dass keine spitzen oder scharfen Kanten mit den Strumpfhosen in Kontakt kommen.

Größe und Passform sind entscheidend

Achten Sie darauf, die richtige Größe zu wählen. Strumpfhosen, die zu klein sind, reißen schneller. Wenn Sie sich unsicher sind, greifen Sie lieber zu einer Nummer größer – das schont das Material und sorgt für mehr Komfort.

Reibung durch enge Schuhe

Enge Schuhe, die an den Fersen oder Zehen reiben, sind die Feinde jeder Strumpfhose. Auch hier sollten Sie darauf achten, dass Ihre Schuhe gut passen und keine unangenehme Reibung verursachen.