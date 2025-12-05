Ranking enthüllt: Die beste Stadt der Welt 2025 liegt in Europa

Welche Stadt ist die schönste der Welt? Laut dem neuesten Ranking von Euromonitor International steht fest: Europas Städte dominieren auch 2025 die Liste der beliebtesten Reiseziele weltweit. Welche Stadt es auf den ersten Platz geschafft hat, verraten wir hier.

Das Ranking bewertet die Städte anhand von 55 Kriterien, die in sechs entscheidende Bereiche unterteilt sind: Wirtschaft und Geschäftsentwicklung, Tourismus, touristische Infrastruktur, politische Stabilität und Attraktivität, Gesundheit und Sicherheit sowie Nachhaltigkeit. Und das Ergebnis spricht für sich: Europa ist auch 2025 ganz vorne mit dabei! Ganze sechs Städte aus Europa haben es unter die Top 10 geschafft.

Paris ist das beste Städteziel 2025

© Getty Images

Paris bleibt die unbestrittene Nummer 1 und wird zum fünften Mal in Folge als attraktivste Stadt der Welt ausgezeichnet. Dank der Wiedereröffnung von Notre-Dame und des Zustroms von Fußballfans, die nach dem ersten Champions-League-Titelgewinn von Paris Saint-Germain (PSG) die Trophäe bejubeln wollten, erlebte die Stadt der Lichter ein weiteres Boomjahr.

Madrid und Tokio folgen auf Platz 2 und 3

© Getty Images

Während Paris die Spitze des Rankings dominiert, landet Madrid auf dem zweiten Platz. Spaniens Hauptstadt hat in den letzten Jahren mit einer Reihe von kulturellen Veranstaltungen, gastronomischen Höhepunkten und einer florierenden Kunstszene auf sich aufmerksam gemacht.

© Getty Images

Auf Platz 3 folgt Tokio, das in puncto touristischer Infrastruktur glänzt. In der japanischen Hauptstadt wurde massiv in den internationalen Flughafen Narita investiert, was den Zugang für Touristen erleichtert und die Stadt als globales Reiseziel noch attraktiver macht. Tokio hat sich nicht nur als eine der technologisch fortschrittlichsten Städte etabliert, sondern bietet auch eine faszinierende Mischung aus traditioneller Kultur und modernen Highlights.

Die Top 10 der besten Städte im Überblick

Paris Madrid Tokio Rom Mailand New York Amsterdam Barcelona Singapur Seoul

Europa bleibt der absolute Gewinner des Rankings, mit sechs Städten unter den Top 10.

Bangkok: Die Nummer 1 bei internationalen Ankünften

Während europäische Städte in puncto Attraktivität und Infrastruktur dominieren, steht Bangkok als ungeschlagener Sieger im Bereich Tourismuspolitik und Attraktivität fest. Bangkok bleibt ein Magnet für Reisende, die sich von der Kultur, den lebhaften Märkten, den goldenen Tempeln und den weltberühmten Straßenküchen verzaubern lassen wollen.

Top 10 Städte für internationale Ankünfte im Jahr 2025

Bangkok Hongkong London Macao Istanbul Dubai Mekka Antalya Paris Kuala Lumpur

Damit wird deutlich: Der asiatisch-pazifische Raum führt den Tourismus immer weiter an.