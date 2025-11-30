Dealer wollte in Wien 23-Jährige aus Fenster stoßen

Heftig durchgedreht ist ein Algerier in einer Wohnung auf der Hütteldorfer Straße in Wien: Der 26-Jährige fixierte seine Freundin und wollte aus dem Fenster stoßen - dann ging er mit einer Scherbe im Drogenrausch auf die alarmierte Polizei los.

Wien. Eskaliert ist die Situation zwischen dem Pärchen Sonntag zur frühen Morgenstunde um 6.15 Uhr: Nachbarn hatten die Polizei alarmiert, weil sie Hilfeschreie der 23-Jährigen Fenster auf den Gehsteig stoßen wollte.

Die Beamten öffneten die Wohnungstür gewaltsam und fanden den mutmaßlichen Täter und das Opfer in einer stark verwüsteten Wohnung vor. Der Beschuldigte, der die halbe Einrichtung kurz und kleingeschlagen hatte, hielt die Frau mit beiden Händen am Hals fest. Die Polizisten mussten erhebliche Körperkraft anwenden, um den Mann von der Frau zu trennen.

Daraufhin leistete der Beschuldigte massiven Widerstand. Er versuchte mehrfach auf die Einsatzkräfte einzuschlagen. Plötzlich griff er nach einer Scherbe eines am Boden liegenden, zerbrochenen Tellers und versuchte, mit dieser in den Gesichtsbereich eines Beamten zu stechen, wovon er zum Glück abgehalten werden konnte. Anschließend versuchte der Algerier sich selbst mit der Scherbe zu verletzen. Auch das wurde rechtzeitig unterbunden.

Erst mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte konnte der Mann unter Kontrolle gebracht und festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Person sowie der Wohnung stellten die Beamten Suchtgift, Bargeld und Utensilien sicher, die typischerweise für den Handel mit Drogen verwendet werden.

Der Mann wurde festgenommen und mehrfach angezeigt. Gegen ihn wurde zudem ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Das Opfer wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt. Sie wollte, zu dem Vorfall befragt, vorerst keine weiteren Angaben machen.