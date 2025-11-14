Alles zu oe24VIP
Drogen UnFF fall Hallen
© FF Hallein

Schein endgültig weg

Drogenlenker (23) rammte Blumentrog: Totalschaden

14.11.25, 10:07
Ein Lenker mit Probeführerscheinverlängerung - weil ihm der Lappen wegen Schnellfahrens bereits einmal abgenommen worden war - baute sich in Hallein auf Drogen und Alk spektakulär ein. 

Sbg. Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr kam der 23-Jährige aus dem Tennengau mit seinem weißen E-Klasse-Kombi viel zu schnell in die Altstadt gedonnert. Laut Zeugen prallte er mit überhöhter Geschwindigkeit gegen einen großen Blumentrog, in dem sich ein Baum befand.

Wie die alarmierte Feuerwehr schildert, lag der Mercedes nach der Kollision seitlich auf der Fahrbahn. Der leicht verletzte Lenker war bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte von Passanten aus dem Fahrzeug befreit worden. Das Rote Kreuz übernahm danach die medizinische Versorgung.

Der Lenker selbst konnte oder wollte zum Unfallhergang keine Angaben machen. Ein mit ihm durchgeführter Alkotest ergab 1,9 Promille. Zusätzlich wurde ein Drogentest durchgeführt, der positiv auf Amphetamine und Kokain anschlug. Der 23-Jährige wurde zur medizinischen Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Davor wurde ihm aber noch die Fahrerlizenz abgenommen. Er hatte bereits einen Verlängerung, da ihm der Führerschein wegen zu schnellem Fahren abgenommen worden war. Anzeige wurde erstattet.

Nach der Freigabe durch die Polizei wurde das auf der Seite liegende Fahrzeug mit dem Kran des Schweren Rüstfahrzeugs wieder auf die Räder gestellt, sodass es anschließend durch ein Abschleppunternehmen wegtransportiert werden konnte.

