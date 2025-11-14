Alles zu oe24VIP
Silo Ernstbrunn
© FF Ernstbrunn

Kollege verletzt

Drama in Getreidemühle: 21-Jähriger starb in Silo

14.11.25, 09:38
Zwei Arbeiter sind am Donnerstagabend auf einem Betriebsareal in Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg) in einem Getreidesilo eingesunken.  

. Bei einem 21-jährigen Rumänen konnte der alarmierte Notarzt nach einer Bergung durch die Feuerwehr nur noch den Tod feststellen, berichtete die Polizei am Freitag. Ein 37-jähriger Kollege und Landsmann erlitt leichte Verletzungen und wurde in das Landesklinikum Mistelbach transportiert.

Silo Ernstbrunn
© FF Ernstbrunn

Die beiden Männer hatten gegen 18.00 Uhr versucht, eine Verstopfung eines Trichters in dem Getreidesilo zu lösen. Der 21-und der 37-Jährige hatten dabei das Getreide von oben betreten. Der Jüngere versank in der Folge zur Gänze, sein Kollege bis zum Hals.

Silo Ernstbrunn
© FF Ernstbrunn

Silo Ernstbrunn
© FF Ernstbrunn

Ein weiterer Arbeiter setzte umgehend die Rettungskette in Gang, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung mit. Für den 21-Jährigen kam aber jede Hilfe zu spät. Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde den Ermittlungen beigezogen, hieß es.

