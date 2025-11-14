Drama in Getreidemühle: 21-Jähriger starb in Silo

Zwei Arbeiter sind am Donnerstagabend auf einem Betriebsareal in Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg) in einem Getreidesilo eingesunken.
Nö. Bei einem 21-jährigen Rumänen konnte der alarmierte Notarzt nach einer Bergung durch die Feuerwehr nur noch den Tod feststellen, berichtete die Polizei am Freitag. Ein 37-jähriger Kollege und Landsmann erlitt leichte Verletzungen und wurde in das Landesklinikum Mistelbach transportiert.
Die beiden Männer hatten gegen 18.00 Uhr versucht, eine Verstopfung eines Trichters in dem Getreidesilo zu lösen. Der 21-und der 37-Jährige hatten dabei das Getreide von oben betreten. Der Jüngere versank in der Folge zur Gänze, sein Kollege bis zum Hals.
Ein weiterer Arbeiter setzte umgehend die Rettungskette in Gang, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung mit. Für den 21-Jährigen kam aber jede Hilfe zu spät. Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde den Ermittlungen beigezogen, hieß es.