Drama in Getreidemühle: 21-Jähriger starb in Silo

Zwei Arbeiter sind am Donnerstagabend auf einem Betriebsareal in Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg) in einem Getreidesilo eingesunken.

Nö. Bei einem 21-jährigen Rumänen konnte der alarmierte Notarzt nach einer Bergung durch die Feuerwehr nur noch den Tod feststellen, berichtete die Polizei am Freitag. Ein 37-jähriger Kollege und Landsmann erlitt leichte Verletzungen und wurde in das Landesklinikum Mistelbach transportiert.

© FF Ernstbrunn

Die beiden Männer hatten gegen 18.00 Uhr versucht, eine Verstopfung eines Trichters in dem Getreidesilo zu lösen. Der 21-und der 37-Jährige hatten dabei das Getreide von oben betreten. Der Jüngere versank in der Folge zur Gänze, sein Kollege bis zum Hals.

© FF Ernstbrunn

© FF Ernstbrunn

Ein weiterer Arbeiter setzte umgehend die Rettungskette in Gang, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung mit. Für den 21-Jährigen kam aber jede Hilfe zu spät. Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde den Ermittlungen beigezogen, hieß es.