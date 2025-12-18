In der Lugner City findet am 24. Dezember ein besonderes Weihnachtsfest mit FPÖ-Chef Herbert Kickl und FPÖ-Gemeinderat Leo Lugner statt. Gute Laune und freie Verpflegung mit knusprigen Fleischlaberln stehen auf dem Programm.

Rund um Weihnachten dreht sich alles um Feiern, Geschenke und letzte Einkäufe. Doch nicht für alle sind die Feiertage ein Fest der Familie und der Freunde - nämlich für jene, die allein sind und niemanden haben, den sie beschenken können oder von dem sie etwas bekommen. Daher laden FPÖ-Chef Herbert Kickl und Gemeinderat Leo Lugner am 24. Dezember von 15 bis 18 Uhr in die Lugner City.

Dort gibt’s Fleischlaberl, Suppe und Gulasch aus der Gulaschkanone – kostenlos für alle, die kommen. "Was für viele zu Weihnachten selbstverständlich ist, ist für manche fremd: Geborgenheit, ein warmes Weihnachtsmenü oder besinnliche Momente“, heißt es auf der Einladung.Der Nachmittag soll Menschen zusammenbringen, die den Heiligen Abend sonst vielleicht allein verbringen würden. Auch ein gutes Gespräch kann an Weihnachten viel bedeuten.