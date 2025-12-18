Wieder straffälligen Afghanen (26) in Heimat abgeschoben

Das österreichische Innenministerium verkündet am Donnerstag eine weitere Abschiebung nach Afghanistan.

Österreich hat wieder einen straffällig gewordenen Afghanen in sein Heimatland überstellt. Der 26-Jährige war laut Angaben des Innenministeriums acht Mal wegen Suchtmittel- und Eigentumsdelikten verurteilt worden.

Über 20 polizeiliche Eintragungen

Insgesamt liegen gegen den Mann diesen Informationen zu Folge 22 kriminalpolizeiliche Eintragungen vor. Die vorerst letzte Freiheitsstrafe verbüßte er in der Justizanstalt Stein und wurde unmittelbar vor seiner Abschiebung aus der Haft entlassen.

Ministerium plant weitere Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan

Weitere Abschiebungen von verurteilten Straftätern nach Afghanistan und auch Syrien sind in Vorbereitung. Der eingeschlagene Kurs werde konsequent weitergeführt, erklärte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Der Innenminister dazu: „Es geht weiter! Wie angekündigt werden wir diesen Kurs konsequent weiterführen und auch weitere Straftäter und illegal Aufhältige nach Afghanistan und auch nach Syrien abschieben.“