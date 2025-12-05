Alles zu oe24VIP
brasilien
© X/ itatiaia

Technischer Defekt

Flugzeug stürzt knapp neben Wohngebiet ab

05.12.25, 19:40
Ein Pilot verlor wegen eines technischen Defekts beim Abheben die Kontrolle über sein Flugzeug und rutschte von der Landebahn. Dabei verpasste der Flieger knapp ein Wohngebiet! 

In Pará de Minas (Brasilien) wurde bei einem Flugzeug, einer Beachcraft Air, während der Testphase der Start abgebrochen. Laut ersten Ermittlungen war ein technisches Problem schuld am Unfall.

Laut ersten Berichten haben die Bremsen versagt oder ein Triebwerkproblem aufgetreten sein.

Das Flugzeug kam im Gelände zum Stillstand. Dabei verpasste es um wenige Meter eine Wohnsiedlung. Im Flugzeug wurde niemand verletzt. Die Behörden ermitteln derzeit noch.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

