Melania Trump hat jetzt einen "Ro-Bodyguard"

Beim großen Technologie-Gipfel im Weißen Haus erschien Melania Trump nicht nur in eleganter Robe, sondern in Begleitung eines hochmodernen KI-Roboters.

Während die Sicherheitsvorkehrungen bei Auftritten der US-Präsidentengattin Melania Trump normalerweise diskret im Hintergrund ablaufen, war dieser Begleiter nicht zu übersehen. Der silberne, menschenähnliche Roboter wich der First Lady keinen Zentimeter von der Seite. Beobachter rätseln nun, ob es sich um eine reine Machtdemonstration der US-Technologiebranche handelt oder ob Trump tatsächlich auf künstliche Intelligenz als Schutzmaßnahme setzt.

Der Tech-Gipfel soll die Führungsrolle der USA im Bereich der Künstlichen Intelligenz untermauern. Dass ausgerechnet Melania Trump als "Aushängeschild" für diese Technologie fungiert, gilt als starkes Signal. Branchen-Insider sehen darin den Beginn einer neuen Ära, in der KI-Assistenten zum festen Bestandteil des öffentlichen Lebens der Elite werden könnten.

Neuer Sicherheits-Chef für High Society?

In Silicon-Valley-Kreisen gilt der "Robo-Guard" mit dem Namen "Figure 03" bereits als das nächste große Ding für die High Society. Er bietet nicht nur Schutz, sondern dient auch als mobiler Assistent und – wie man sieht – als garantierter Blickfang.

Ob dieser Roboter-Bodyguard nun zum permanenten Begleiter wird oder ein einmaliger PR-Gag für den Gipfel war, bleibt abzuwarten. Sicher ist: Melania Trump hat die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit einmal mehr sicher.